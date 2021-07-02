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Praia de Camburi recebe torneio de beach tennis durante o final de semana

As 25 quadras montadas na praia de Vitória receberão 250 atletas, entre eles vários grandes nomes como a italiana Flamini Daina

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:37

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:37
Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana
Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana Crédito: Royal Beach Tennis
As areias da Praia de Camburi, em Vitória, irão receber atrações estrangeiras e atletas profissionais de beach tennis durante o final de semana. No sábado (3) e domingo (4), cerca de 250 atletas das modalidades feminina e masculina vão em busca do título no 3º Tai Motors Open Beach Tennis. O torneio tem premiação total de R$ 20 mil para a categoria Profissional.
Os atletas estão divididos em 22 categorias, do sub-12 ao profissional. O evento contará com 25 quadras espalhadas pela Praia de Camburi. Os jogos têm início às 7h e vão até as 17h. A tabela já foi divulgada na rede social da organização.
Nomes de peso irão pisar em Vitória para a disputa do torneio, que tem formato eliminatório.  A italiana Flamini Daina com um currículo recheado de títulos é uma das estrelas da competição.
Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana
A prática já toma conta da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Royal Beach Tennis
A organização espera um público de até mil pessoas durante o torneio. Segundo um dos organizadores do evento, Evandro Rosindo, o Espírito Santo é referência nacional na modalidade. A organização é feita pela Royal Beach Tennis.
Pela facilidade da prática esportiva, Evandro acredita que o evento contribui para a divulgação do beach tennis.
"A expectativa para o torneio é alta. O Espírito Santo é uma referência, são muitas praias, uma zona de areia grande, o que facilita para o esporte. Nesse momento de pandemia, as práticas ao ar livre ganham mais destaque, e o beach tennis está entre elas"
Evandro Rosindo - Organizador e atleta

SERVIÇO

  • Dias dos jogos: 3 e 4 de Julho de 2021;
  • Horário dos jogos: Horário: 7:00 as 17:00;
  • Local dos jogos: Av. Dante Michelini, 1801 - Mata da Praia, Vitória - ES. Referência: Quiosque 5 (K5);
  • Categorias: 22, entre feminino e masculino;
  • Atletas: 250 ao todo.

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