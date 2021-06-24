Com aumento no valor do benefício, Vila Velha aprova Bolsa Atleta 2021

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou nesta quarta-feira (23), por unanimidade, o projeto de lei que institui o Bolsa Atleta 2021. De autoria do Executivo municipal, a proposta conta com diversas melhorias em relação à antiga versão do projeto. Serão contemplados 62 atletas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil menais por doze meses. Antes, eram apenas oito parcelas de R$ 300 a R$ 1 mil. Com a mudança, ao todo, serão investidos R$ 648 mil.
Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o benefício contempla despesas com treinamento, viagens e alimentação de atletas e paratletas que conseguiram o primeiro, segundo ou terceiro lugares em competições estaduais, nacionais, internacionais e olímpicas”.
“Poderão participar do processo de seleção atletas de alto rendimento, que tenham residência fixa em Vila Velha. Podem participar também os integrantes da seleção brasileira que estão fora do município. A ressalva é para os que atuam em clubes de outros estados, que não serão contemplados”, complementa o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz de Jesus Magalhães.
Agora, o projeto de lei retorna para a Prefeitura de Vila Velha para sanção do prefeito Arnaldinho Borgo em até 15 dias.