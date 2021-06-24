Com aumento no valor do benefício, Vila Velha aprova Bolsa Atleta 2021

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou nesta quarta-feira (23), por unanimidade, o projeto de lei que institui o Bolsa Atleta 2021. De autoria do Executivo municipal, a proposta conta com diversas melhorias em relação à antiga versão do projeto. Serão contemplados 62 atletas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil menais por doze meses. Antes, eram apenas oito parcelas de R$ 300 a R$ 1 mil. Com a mudança, ao todo, serão investidos R$ 648 mil.