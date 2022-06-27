Piloto de motocross morre após queda em campeonato no Mato Grosso

Piloto foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Atila Batera / Flickr

Um piloto morreu durante a 4ª Etapa do Motocross Estadual, realizado no município de Juara, a 690 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Weliton Carvalho, de 32 anos, caiu após saltar uma rampa da prova.

Em um vídeo da transmissão oficial do evento é possível ver o momento exato da queda do motociclista, que ocorre pouco tempo depois do primeiro colocado receber a bandeira quadriculada.

O acidente aconteceu no trecho em que a pista se divide em três rampas. Ele passou pela primeira, saltou a do meio e, ao tentar concluir a manobra, acabou caindo e batendo a cabeça.

O locutor chega a pedir "assistência médica imediata" quando vê o piloto no chão. A vítima competia representando o município de Mirassol d'Oeste.

A equipe médica de pronto atendimento presente no local realizou os primeiros socorros e encaminhou Weliton para o Hospital Municipal de Juara, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a Federação Mato-grossense de Motocross confirmou o cancelamento do evento e lamentou a morte do piloto, agradecendo "todo trabalho e dedicação prestados ao motocross mato-grossense em especial pela cidade que tão bem representava".