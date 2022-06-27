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Tragédia

Piloto de motocross morre após queda em campeonato no Mato Grosso

Competidor estava finalizando a prova e bateu a cabeça ao cair do veículo depois de tentar concluir uma manobra

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 09:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 09:50
Piloto foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos
Piloto foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Atila Batera / Flickr
Um piloto morreu durante a 4ª Etapa do Motocross Estadual, realizado no município de Juara, a 690 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Weliton Carvalho, de 32 anos, caiu após saltar uma rampa da prova.
Em um vídeo da transmissão oficial do evento é possível ver o momento exato da queda do motociclista, que ocorre pouco tempo depois do primeiro colocado receber a bandeira quadriculada.

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O acidente aconteceu no trecho em que a pista se divide em três rampas. Ele passou pela primeira, saltou a do meio e, ao tentar concluir a manobra, acabou caindo e batendo a cabeça.
O locutor chega a pedir "assistência médica imediata" quando vê o piloto no chão. A vítima competia representando o município de Mirassol d'Oeste.
A equipe médica de pronto atendimento presente no local realizou os primeiros socorros e encaminhou Weliton para o Hospital Municipal de Juara, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.
Por meio de nota, a Federação Mato-grossense de Motocross confirmou o cancelamento do evento e lamentou a morte do piloto, agradecendo "todo trabalho e dedicação prestados ao motocross mato-grossense em especial pela cidade que tão bem representava".
"Em tempo agradecemos aos profissionais da saúde da Prefeitura de Juara, brigadista e aos atiradores do Tiro de Guerra de Juara, juntos, não mediram esforços para o pronto atendimento", concluiu o texto.

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