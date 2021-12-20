Piloto capixaba não conseguiu completar última prova da Império Endurance Brasil

Com chances reais de disputar o título da categoria P3 da Império Endurance Brasil, o capixaba Hugo Cibien e seu parceiro de prova Luiz César Jr viram o sonho escapar na tarde de sábado (18), na última etapa da competição, que aconteceu em Goiânia. Por conta de problemas nos carros, eles não conseguiram completar a prova e deram adeus às chances de ocupar o lugar mais alto do pódio.
Para essa última corrida, eles tinham duas possibilidades: ganhar a corrida e a dupla então líder chegar em sexto lugar, pois dessa forma haveria empate em número de pontos, e Hugo e Luiz venceriam o campeonato por ter uma vitória a mais. Ou o líder não pontuar e a equipe do piloto capixaba fazer qualquer posição na zona de pontuação. Mas nada disso aconteceu.
Logo no início da corrida, quando Luiz pilotava, ele sofreu um toque do carro de David Muffatto e foi parar na grama. O acidente danificou o sistema de freio e complicou a vida da dupla do capixaba. Luiz César Jr ainda tentou retornar à pista, mas sem freio, foi parar na grama novamente. “Teve que parar nos boxes e ficou um bom tempo parado consertando isso e o assoalho. A corrida não estava ruim para nós até isso acontecer, já que o líder do campeonato estava em última posição da categoria nesse momento”, conta Hugo.
Quando o piloto capixaba assume o carro, no início da 2ª hora da prova, já estava em último, mas já próximo do fim de seu tempo, uma roda quebrou e saiu do carro na entrada da curva 1, a mais de 200km/h. Hugo explica que provavelmente rachou nas saídas de pista decorrentes do toque no início da corrida e terminou de quebrar ali. “Voltei para os boxes com 3 rodas no carro para tentar consertar e voltar para a pista, mas não tinha conserto. E aí, saímos da corrida definitivamente e do campeonato”, lamentou.
BALANÇO DA TEMPORADA
Embora o objetivo não tenha sido alcançado, 2021 foi a estreia do piloto capixaba na Império Endurance Brasil, e ao longo do campeonato, a equipe obteve bons resultados. “Chegamos na última corrida na vice-liderança, brigando pelo título. Mas não deu, o carro deixou na mão e após um toque e não completamos a prova. Foi um bom ano de estreia nesta categoria, 2022 tem mais!”, avalia o piloto.
Para 2022, o piloto avalia suas opções na categoria P3 e também em outras classes da Endurance, como a GT4 e a P1. “Agora estamos em busca de parceiros e patrocínios para 2022. O esporte já provou que é um ótimo investimento de marketing, agora é só achar as empresas que acreditam em nós para alçarmos voos mais altos”.