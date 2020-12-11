Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Paulo André Camilo é tetracampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100m
Voando

Paulo André Camilo é tetracampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100m

Velocista capixaba cravou o tempo de 10s13 para confirmar a vitória na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 19:03

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:03

Paulo André Camilo venceu a prova dos 100m com o tempo de 10s13
Paulo André Camilo venceu a prova dos 100m com o tempo de 10s13 Crédito: Wagner Carmo/ CBAt
O velocista Paulo André Camilo conquistou mais uma medalha de ourou para sua coleção. Na tarde desta sexta-feira (11), o capixaba se tornou tetracampeão do Troféu Brasil de atletismo nos 100m rasos.  Para chegar ao lugar mais alto do pódio ele cravou o tempo de 10s13 na pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. 
A ansiedade estava à flor da pele na prova mais nobre da competição. Tanto que o competidor Luis Gabriel Pereira, que estava na raia 6, queimou a largada. Mas tudo certo na segunda vez, e como o esperado, a prova foi decidida nos detalhes. Paulo André Camilo chegou em primeiro com 10s13 e garantiu a conquista para o Pinheiros. Ele superou Felipe Bardi, do Sesi, com 10s18, e Derick Souza, também do Pinheiros, que completou a prova em 10s25.

Veja Também

Campeão mundial, Paulo André Camilo revela o segredo do revezamento

Atletismo: Paulo André Camilo garante vaga na Olimpíada de Tóquio

Após a conquista, Paulo André agradeceu à torcida capixaba. "Fala rapaziada do Espírito Santo, acabei de me consagrar tetracampeão  nos 100m, aqui no Troféu Brasil, campeonato nacional. Queria agradecer à torcida de todos vocês. Muito obrigado pela força", afirmou.
Paulo André Camilo vai representar o Espírito Santo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. O capixaba vai competir nos 100 e nos 200m rasos e ainda no revezamento 4x100m.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Teresinha: como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça
Imagem de destaque
Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro
Imagem de destaque
Homem é preso no Rio após cobrar R$ 10 mil por churrasquinho a turista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados