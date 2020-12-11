Paulo André Camilo é tetracampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100m

Paulo André Camilo venceu a prova dos 100m com o tempo de 10s13 Crédito: Wagner Carmo/ CBAt

O velocista Paulo André Camilo conquistou mais uma medalha de ourou para sua coleção. Na tarde desta sexta-feira (11), o capixaba se tornou tetracampeão do Troféu Brasil de atletismo nos 100m rasos. Para chegar ao lugar mais alto do pódio ele cravou o tempo de 10s13 na pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

A ansiedade estava à flor da pele na prova mais nobre da competição. Tanto que o competidor Luis Gabriel Pereira, que estava na raia 6, queimou a largada. Mas tudo certo na segunda vez, e como o esperado, a prova foi decidida nos detalhes. Paulo André Camilo chegou em primeiro com 10s13 e garantiu a conquista para o Pinheiros. Ele superou Felipe Bardi, do Sesi, com 10s18, e Derick Souza, também do Pinheiros, que completou a prova em 10s25.

Após a conquista, Paulo André agradeceu à torcida capixaba. "Fala rapaziada do Espírito Santo, acabei de me consagrar tetracampeão nos 100m, aqui no Troféu Brasil, campeonato nacional. Queria agradecer à torcida de todos vocês. Muito obrigado pela força", afirmou.

Your browser does not support the video tag.