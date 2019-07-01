Atletismo: Paulo André Camilo garante vaga na Olimpíada de Tóquio

Os próximos desafios do atleta serão o Pan-Americano de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto, e o Mundial de Doha, no Qatar, entre 27 de setembro e 6 de outubro. Ele tenta se tornar o primeiro velocista brasileiro na história a correr os 100m rasos abaixo dos 10 segundos. A melhor marca de Paulo André é 10s02, alcançada em abril, no Bryan Clay Meeting, em Azusa (EUA).