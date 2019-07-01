Atletismo: Paulo André Camilo garante vaga na Olimpíada de Tóquio

Paulista radicado no Espírito Santo, Paulo André Camilo bateu o índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Atleta do Pinheiros, o velocista venceu, no último sábado, a prova dos 100m rasos do Meeting de São João, em Braga, em Portugal, com a marca de 10s04, e ratificou ainda o índice para o Campeonato Mundial de Doha, no Qatar. O mínimo exigido pelo Comitê Olímpico Internacional para a Olimpíada é 10s05.
Os próximos desafios do atleta serão o Pan-Americano de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto, e o Mundial de Doha, no Qatar, entre 27 de setembro e 6 de outubro. Ele tenta se tornar o primeiro velocista brasileiro na história a correr os 100m rasos abaixo dos 10 segundos. A melhor marca de Paulo André é 10s02, alcançada em abril, no Bryan Clay Meeting, em Azusa (EUA).