Paulo André assimila a vida nova, mas sem esquecer do atletismo

"Hoje sou uma voz mais ativa dentro do esporte e posso incentivar mais. Posso ser um exemplo mais claro de que o esporte precisa de incentivo, pois é transformador e muda vidas. E falando de alto rendimento, a gente precisa de incentivo mesmo para ser uma potência não apenas no Brasil, como no mundo. Não que a gente não seja, mas é necessário um incentivo maior. Essa é uma das minhas missões também, ser algo positivo ao esporte, trazer essa positividade para a gente poder alavancar"