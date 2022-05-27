Paulo André assimila a vida nova, mas sem esquecer do atletismo

Foi na pista de atletismo que Paulo André Camilo despontou para o mundo e é para ela que ele vai voltar. Nesta quinta-feira (26), o velocista de 23 anos, deu os primeiros passos para recomeçar nas provas de velocidade após o hiato no período em que esteve na casa do Big Brother Brasil 2022, na qual acabou na segunda colocação do reality show. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, PA falou sobre a nova vida, metas no esporte e sobre seu amor pelo Espírito Santo.
Nos holofotes devido ao sucesso estrondoso no BBB, o corredor garante que o esporte não ficará em segundo plano na carreira, mas pretende conciliar treinos e competições com os trabalhos como modelo e outras oportunidades. Além disso, Paulo André quer usar a visibilidade que o programa lhe rendeu para alavancar o atletismo no Brasil e fora dele. Abaixo você confere a entrevista completa com o esportista do ES.
"Hoje sou uma voz mais ativa dentro do esporte e posso incentivar mais. Posso ser um exemplo mais claro de que o esporte precisa de incentivo, pois é transformador e muda vidas. E falando de alto rendimento, a gente precisa de incentivo mesmo para ser uma potência não apenas no Brasil, como no mundo. Não que a gente não seja, mas é necessário um incentivo maior. Essa é uma das minhas missões também, ser algo positivo ao esporte, trazer essa positividade para a gente poder alavancar"