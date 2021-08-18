Papo de Colunista: equipe de A Gazeta conta os bastidores das Olimpíadas

Na entrevista, Filipe e Vitor falaram sobre a preparação para a cobertura, com períodos de isolamento e cumprindo protocolos para ingressar no Japão, e também sobre o que encontraram por lá. Curiosamente, uma das nações mais desenvolvidas do mundo ainda é um país pouco vacinado contra a Covid-19, tendo adotado desde o princípio da pandemia estratégias de distanciamento social e lockdown que resultaram em um baixo índice de infecção.