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Podcast #68

Papo de Colunista: equipe de A Gazeta conta os bastidores das Olimpíadas

Os colunistas de A Gazeta receberam o também colunista Filipe Souza e o repórter fotográfico Vitor Jubini, dupla que foi a Tóquio cobrir as olimpíadas deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:29

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:29

No Papo de Colunista desta quarta-feira (18), os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz conversaram com Filipe Souza, colunista e editor de esportes de A Gazeta, e com o repórter fotográfico Vitor Jubini, dupla que embarcou para o Japão para cobrir a participação dos capixabas nas Olimpíadas de Tóquio deste ano.
O programa é exibido ao vivo nos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube a partir das 14h30. Após a entrevista, o conteúdo é editado e transformado em um podcast disponibilizado na plataforma de áudio de sua escolha. Para rever, aperte o play e confira:
Na entrevista, Filipe e Vitor falaram sobre a preparação para a cobertura, com períodos de isolamento e cumprindo protocolos para ingressar no Japão, e também sobre o que encontraram por lá. Curiosamente, uma das nações mais desenvolvidas do mundo ainda é um país pouco vacinado contra a Covid-19, tendo adotado desde o princípio da pandemia estratégias de distanciamento social e lockdown que resultaram em um baixo índice de infecção.
Apesar do número de mortos baixos em relações aos outros países, cerca de 15.500, a maioria da população era contra a realização das olimpíadas durante a pandemia justamente para manter o controle sobre casos e óbitos.
Voltando ao esporte, colunistas e convidados falaram sobre a participação dos capixabas em Tóquio e sobre as curiosidades e os bastidores de uma cobertura de um evento dessa magnitude.

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