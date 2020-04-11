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Coronavírus

Organização da Olimpíada diz que nada garante realização do evento em 2021

Previstos para este ano, os Jogos Olímpicos foram transferidos para começar em 23 de julho de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 16:19

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 16:19

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O CEO do Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio, Toshiro Muto, admitiu na sexta-feira (10) que não pode garantir que o evento será realmente realizado em julho do próximo ano, data para qual foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus.
"Eu não acredito que alguém seja capaz de dizer se será possível controlar [a pandemia] até julho do próximo ano ou não", afirmou o CEO do Comitê Organizador. "Nós certamente não estamos em posição de dar uma resposta clara.".

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Previstos para este ano, os Jogos Olímpicos foram transferidos para começar em 23 de julho de 2021. Os organizadores do evento relutaram em anunciar o adiamento, mas cederam depois da pressão de atletas e federações de diversos países.
O CEO do Comitê Organizador diz que os trabalhos continuam e que torce para uma solução. "Tudo que podemos fazer é trabalhar duro para preparar para os Jogos Olímpicos. Nós sinceramente esperamos que até o próximo ano consigam administrar e superar o coronavírus".
O Japão está enfrentando uma segunda onda de propagação da covid-19, e o primeiro-ministro, Shinzo Abe, divulgou uma nota alertando sobre a emergência da situação. Ele sofreu críticas no país por minimizar a pandemia e o motivo apontado por opositores é o desejo de não alterar a data das Olimpíadas.

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