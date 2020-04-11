Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será?

Ídolo do São Paulo diz que clube deve investir em contratação de Cavani

Questionado sobre a possibilidade de o amigo uruguaio se transferir para o Boca Juniors no meio do ano, Lugano diz que fala com ele sobre o São Paulo há tempos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 15:24

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 15:24

Cavani, tem 33 anos e está de saída do PSG
Cavani, tem 33 anos e está de saída do PSG Crédito: Divulgação/VI-Images
Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, foi questionado durante entrevista a uma rádio argentina sobre a possibilidade de o atacante Edinson Cavani, seu amigo e ex-companheiro de seleção uruguaia, jogar no Boca Juniors.
- Creio que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Se vier para a América do Sul. Venho falando com ele faz tempo, não é de agora - disse o ex-zagueiro, rindo, à rádio Club Octubre 947.
Cavani está com 33 anos e deixará o Paris Saint-Germain na janela do meio do ano. Apesar da declaração deste fim de semana, o próprio Lugano já declarou outras vezes que é "economicamente impossível" trazê-lo.
"Ele sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores. Mas economicamente é impossível que os times sul-americanos atinjam o que ele merece. Fica difícil. Sou muito amigo do Cavani e do irmão dele, que jogou comigo no Uruguai e eu considero um irmão mais novo. Falo muito com ele. Óbvio que o parâmetro econômico que ele atingiu na Europa é impossível para a América do Sul, mesmo para os times que hoje têm muito dinheiro. Ele está em outro patamar econômico, é muito difícil. Jogador sabe que a vida no futebol é curta e ninguém desperdiça dois ou três anos de carreira perdendo muito dinheiro. Não podemos iludir a torcida com sonhos muito altos, principalmente pela parte econômica, não que ele não quisesse estar por aqui", disse Lugano, em dezembro de 2019.
O São Paulo já surpreendeu a torcida com uma contratação de grande impacto financeiro, a de Daniel Alves, mas a situação financeira atual é ainda mais delicada, até pela paralisação dos campeonatos devido ao coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados