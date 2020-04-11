Ídolo do São Paulo diz que clube deve investir em contratação de Cavani

Cavani, tem 33 anos e está de saída do PSG Crédito: Divulgação/VI-Images

Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, foi questionado durante entrevista a uma rádio argentina sobre a possibilidade de o atacante Edinson Cavani, seu amigo e ex-companheiro de seleção uruguaia, jogar no Boca Juniors.

- Creio que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Se vier para a América do Sul. Venho falando com ele faz tempo, não é de agora - disse o ex-zagueiro, rindo, à rádio Club Octubre 947.

Cavani está com 33 anos e deixará o Paris Saint-Germain na janela do meio do ano. Apesar da declaração deste fim de semana, o próprio Lugano já declarou outras vezes que é "economicamente impossível" trazê-lo.

"Ele sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores. Mas economicamente é impossível que os times sul-americanos atinjam o que ele merece. Fica difícil. Sou muito amigo do Cavani e do irmão dele, que jogou comigo no Uruguai e eu considero um irmão mais novo. Falo muito com ele. Óbvio que o parâmetro econômico que ele atingiu na Europa é impossível para a América do Sul, mesmo para os times que hoje têm muito dinheiro. Ele está em outro patamar econômico, é muito difícil. Jogador sabe que a vida no futebol é curta e ninguém desperdiça dois ou três anos de carreira perdendo muito dinheiro. Não podemos iludir a torcida com sonhos muito altos, principalmente pela parte econômica, não que ele não quisesse estar por aqui", disse Lugano, em dezembro de 2019.