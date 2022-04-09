Ondas da Avalanche concorrem ao Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes

O bodyboarder capixaba Breno Küster surfou uma onda impressionante no pico da Avalanche e Crédito: Diego Lopes/@ds.images

A impressionante onda 'Avalanche', em Vila Velha, é uma das finalistas da 4ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes. O evento reuniu durante o período de um ano as imagens mais impactantes de surfistas em ação em todo o litoral brasileiro. Entre as feras na disputa estão os atletas Daniel Rangel, Lucas Fink, Gabriel Sampaio, Lucas Medeiros, Aline Adisaka, Carlos Burle, Breno Kuster, Carlos Bellumat, Mateus Freitas e Paulo Roberto.

Os grandes vencedores da competição, que hoje pode ser comparada ao Oscar do Surfe nacional da temporada de 2022, serão conhecidos no próximo domingo, dia 10, em cerimônia realizada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Todos os finalistas foram anunciados oficialmente nesta última quarta-feira, dia 6. Nessa temporada, a competição atingiu o seu recorde de inscrições: foram 448 ondas de seis estados brasileiros (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo).

O concurso também registrou um recorde de adesão do público feminino, com mais de 75 participantes, entre os 144 surfistas profissionais e amadores. O prêmio reúne diversos registros das maiores e mais impressionantes ondas surfadas no litoral brasileiro, além de contar com a participação de alguns dos principais nomes do esporte hoje no país.

A disputa pelo primeiro lugar em todas as oito categorias (Bodysurf, Kitesurf, Bodyboard Feminino, Bodyboard Masculino, Wipeout – Tombo – do Ano, Maior Onda do Ano, Onda do Ano Feminina e Onda do Ano Masculina) envolve grandes nomes dos esportes do mar, entre eles Lucas Chumbo, Pedro Scooby, Michaela Fragonese, Michelle des Bouillons, Raquel Heckert e Sebastian Ribeiro.