Evento de kickboxing marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio Nunes

Laécio Nunes, fera do kickboxing capixaba Crédito: Acervo Pessoal

O kickboxing capixaba vai viver uma noite especial no próximo sábado (09). O Full Contact Gladiadores, que acontece a partir das 18h, na casa de shows Na Vista, em Vitória, traz como grande atração o combate entre o grão mestre Laécio Nunes e o italiano Andrea Rinaldi. Mas não é só isso, o evento também marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio, que recebeu recentemente o cinturão World Master Elite.

Maior colecionador de títulos do kickboxing brasileiro e sempre representando o Espírito Santo, Laécio se junta a Bill Wallace e Joe Lewis, lendas do esporte que também receberam a honraria do cinturão World Master Elite por suas conquistas no esporte.

“Será uma noite memorável para o kickboxing no mundo. E no evento ainda Teremos a participação de atletas do Brasil, da Argentina, da Itália e do Equador com uma defesa de título mundial entre o desafiante Oscar Geovanny Fonseca e o atual campeão pela International Sport Kickboxing Association (ISKA), Martin Blanco”, afirmou Laécio.

O Full Contact Gladiadores vai contar com 12 lutas em várias categorias e promete agitar a noite dos amantes do mundo das lutas.

PRÊMIO JOE LEWIS ETERNAL WARRIOR AWARD