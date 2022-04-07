Evento de kickboxing marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio Nunes

O kickboxing capixaba vai viver uma noite especial no próximo sábado (09). O Full Contact Gladiadores, que acontece a partir das 18h, na casa de shows Na Vista, em Vitória, traz como grande atração o combate entre o grão mestre Laécio Nunes e o italiano Andrea Rinaldi. Mas não é só isso, o evento também marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio, que recebeu recentemente o cinturão World Master Elite.
Maior colecionador de títulos do kickboxing brasileiro e sempre representando o Espírito Santo, Laécio se junta a Bill Wallace e Joe Lewis, lendas do esporte que também receberam a honraria do cinturão World Master Elite por suas conquistas no esporte.
“Será uma noite memorável para o kickboxing no mundo. E no evento ainda Teremos a participação de atletas do Brasil, da Argentina, da Itália e do Equador com uma defesa de título mundial entre o desafiante Oscar Geovanny Fonseca e o atual campeão pela International Sport Kickboxing Association (ISKA), Martin Blanco”, afirmou Laécio.
O Full Contact Gladiadores vai contar com 12 lutas em várias categorias e promete agitar a noite dos amantes do mundo das lutas.
PRÊMIO JOE LEWIS ETERNAL WARRIOR AWARD
No mês passado, Laécio Nunes também recebeu o prêmio Joe Lewis Eternal Warrior Award. De acordo com a assessoria de imprensa do lutador, pesquisas realizadas nos Estados Unidos apontam que entre 100 milhões de praticantes de artes marciais no mundo, apenas 185 atletas tiveram o privilégio de receber essa condecoração, Laécio se tornou o 186º com a honraria.