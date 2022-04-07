Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Evento de kickboxing marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio Nunes
Entre os maiores

Evento de kickboxing marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio Nunes

Com uma programação de 12 combates, o Full Contact Gladiadores acontece no próximo sábado (09), a partir das 18h, na casa de shows Na Vista, em Vitória

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2022 às 17:30
Laécio Nunes, fera do kickboxing capixaba
Laécio Nunes, fera do kickboxing capixaba Crédito: Acervo Pessoal
O kickboxing capixaba vai viver uma noite especial no próximo sábado (09). O Full Contact Gladiadores, que acontece a partir das 18h, na casa de shows Na Vista, em Vitória, traz como grande atração o combate entre o grão mestre Laécio Nunes e o italiano Andrea Rinaldi. Mas não é só isso, o evento também marca a unificação dos títulos mundiais de Laécio, que recebeu recentemente o cinturão World Master Elite.
Maior colecionador de títulos do kickboxing brasileiro e sempre representando o Espírito Santo, Laécio se junta a Bill Wallace e Joe Lewis, lendas do esporte que também receberam a honraria do cinturão World Master Elite por suas conquistas no esporte.

Veja Também

Laécio Nunes é homenageado pelo presidente Joe Biden e entra para o Hall da Fama

“Será uma noite memorável para o kickboxing no mundo. E no evento ainda Teremos a participação de atletas do Brasil, da Argentina, da Itália e do Equador com uma defesa de título mundial entre o desafiante Oscar Geovanny Fonseca e o atual campeão pela International Sport Kickboxing Association (ISKA), Martin Blanco”, afirmou Laécio.
O Full Contact Gladiadores vai contar com 12 lutas em várias categorias e promete agitar a noite dos amantes do mundo das lutas. 

PRÊMIO JOE LEWIS ETERNAL WARRIOR AWARD

No mês passado, Laécio Nunes também recebeu o prêmio Joe Lewis Eternal Warrior Award. De acordo com a assessoria de imprensa do lutador, pesquisas realizadas nos Estados Unidos apontam que entre 100 milhões de praticantes de artes marciais no mundo, apenas 185 atletas tiveram o privilégio de receber essa condecoração, Laécio se tornou o 186º com a honraria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados