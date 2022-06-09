Neymara Carvalho é campeã de etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard

Neymara Carvalho é campeã do Itacoatiara Pro Crédito: Tony D´Andrea/Itacoatiara Pro

Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding, acaba de faturar mais um título: o de campeã, na categoria Profissional Feminino, da etapa Itacoatiara do Circuito Brasileiro de Bodyboard, que aconteceu na última semana, na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, Rio de Janeiro. Além dela, outros capixabas também saíram vitoriosos: Lucas Nogueira, que conquistou o título na categoria Profissional Masculino e Bianca Simões, aluna de Neymara, campeã no Open Feminino.

A conquista é mais uma na carreira vitoriosa de Neymara Carvalho, que acaba de chegar do Chile, onde disputou a 1ª etapa do Circuito Mundial Profissional Feminino. Este ano também está no radar da atleta a participação em competições nas Maldivas, África do Sul, Portugal e Espanha, além de eventos em cidades brasileiras. E a capixaba é presença confirmada no ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino que vai acontecer na Praia de Jacaraípe, na Serra, entre 20 e 26 de junho, onde é uma das organizadoras. “Apesar de cansativo e muito longo, foi bastante produtivo participar dessas três etapas. Volto pra casa com dois grandes resultados, primeiro lugar no brasileiro e segundo no mundial. Comecei a temporada realmente muito bem", comemora a atleta.

Neymara acredita que todo seu desejo de continuar no esporte retorna da vontade de ter bons resultados e buscar mais títulos. “A meta principal desse ano é buscar o hexacampeonato mundial e, claro, manter o bom nível”. Se não coincidir nenhuma etapa, a atleta diz que vai disputar o título do Circuito Brasileiro também, mas que seu foco principal está no Mundial.

ORGULHO E PARCERIA

Outro ponto muito positivo apontado por Neymara é estar viajando na companhia da filha, Luna Hardman, bicampeã brasileira. “Estar com ela é uma experiência nova e muito marcante. Fui em busca de mais títulos e tê-la vibrando e torcendo por mim na final foi incrível. E vê-la vencendo foi uma alegria imensa para mim não apenas como mãe, mas também como campeã que sou. Acredito que eu esteja no lugar certo, no momento certo e fazendo o que eu mais gosto”, declara Neymara.

Neymara Carvalho é campeã do Itacoatiara Pro Crédito: Tony D´Andrea/Itacoatiara Pro

ARCELORMITTAL WAHINE BODYBOARDING PRO

Vão disputar o evento cerca de 150 atletas de várias partes do mundo e de diferentes gerações, como as irmãs Isabela e Mariana Nogueira, que começaram no esporte nos anos 1980 e faturaram títulos mundiais, a bicampeã brasileira Luna Hardman e Isabela Sousa, tetracampeã mundial. Também estão confirmados nomes como Alexandra Rinder, das Ilhas Canárias, e Sari Ohara, do Japão.

O evento, que vai fomentar a economia e o turismo local, terá diversas iniciativas, como aulão social para mais de 200 estudantes da rede municipal de ensino.

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, tem como metas destacar o empoderamento das mulheres, o lifestyle, a responsabilidade social, entre outros conceitos.

CIRCUITO MUNDIAL DE BODYBOARDING FEMININO - ARCELORMITTAL WAHINE BODYBOARDING PRO