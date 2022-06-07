Aracruz recebe etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro 2022

Danilo Sfalsim, piloto de Aracruz (ES) atual lider da categoria Youth no Campeonato Brasileiro de Enduro 2022 Crédito: Alberto Barbosa/Mundo Press

O Campeonato Brasileiro de Enduro 2022 desembarca em Aracruz no próximo fim de semana. A tradicional prova, responsável por introduzir a modalidade do motociclismo no Espírito Santo, vale como rodada dupla, somando pontos para a sétima e a oitava etapas da competição. Com acesso gratuito ao público, a Praça da Paz será a base do evento.

Desde 2013, quando a prova passou a fazer parte do Brasileiro, Aracruz só não integrou o calendário do campeonato em 2020, por conta da pandemia de coronavírus . “Como sempre, estamos tratando a prova com todo carinho, com uma enorme expectativa”, conta Aloisio Sfalsim, o Telão, presidente do Trail Clube Tribo da Trilha e responsável pela organização local.

“A cada ano o nível do campeonato aumenta muito, o que exige mais de cada cidade sede. A responsabilidade é grande para atender pilotos, equipes, público e mídia”, continua, ressaltando que os fãs poderão conferir as feras do esporte em ação. “As especiais (trechos cronometrados) são bem próximas ao padock na Praça da Paz, a mais distante fica a 2,5 km do local da largada. A ideia é que o público possa acompanhar bem de perto a prova.”

O trajeto da disputa terá cerca de 38 km, com três especiais. Os pilotos completarão três voltas no circuito no sábado, contando a de reconhecimento, e mais três no domingo. O Enduro Teste Honda soma 4,6 km em região de pedreira e mescla partes de eucalipto, vegetação fechada e single track. Com 3,1 km, O Enduro Teste TM/Dica traz trechos de pasto, lajes e pedras. Já o Cross Teste KTM, uma das especiais mais tradicionais do Campeonato Brasileiro, fica dentro da cidade, em um terreno duro, e totaliza 3,5 km.

FERAS NA PISTA

As disputas em Aracruz envolvem categorias com níveis técnicos variados, desde as divisões profissionais e até as específicas para mulheres e crianças, cujo foco principal é trabalhar o futuro da modalidade. “A prova também será válida pelo Campeonato Capixaba Borilli Racing de Enduro, no qual teremos ainda uma categoria feminina para as mulheres do Espírito Santo. Elas irão rodar apenas no Cross Teste, a categoria tem feito muito sucesso na competição estadual”, explica Telão.

O atual líder da Elite, divisão direcionada aos pilotos mais rápidos do Campeonato Brasileiro, é Vinícius Calafati. O piloto da equipe Honda Racing também lidera a categoria E1. Patrik Capila (E2 / equipe MXF), Crispy Arriegada (E3 / KTM), Luciano Rocha (EJ / IMS Enduro Racing Team) e Alexandre Valadares “Brankim” (E4 / Honda Racing) estão na ponta da tabela das outras categorias de elite.

Confira os outros pilotos que estão na liderança: Felipe Carlette (EIntermediária / Team Carlette), André Luiz Dalsasso (E35 / KTM), José Monteiro (E40), William Menezes (E45 / IMS Enduro Racing Team), Márcio Rogério do Nascimento “Joanita” (E50 / Mattos Racing), Manuel Simas (E55), Larissa Lelis (Feminina / Made In Brasil), Jean Izaias (EAmador Nacional), César Vinicius Costa Boaventura (EAmador Importada / IMS Enduro Racing Team), Danilo Sfalsim (Youth / BC11), João Pedro Gruli (Infantil), Pedro Henrique Spindler (Cadete), Estevão Rangel (Juvenil / BC11) e Gabriela Azevedo (Feminina Kids).

O Brasileiro de Enduro 2022 é patrocinado por Honda, TM Racing e KTM. O campeonato conta com o apoio de Borilli, Mattos Racing, Biker, IMS Racing, Motorex, Dica, Edgers, Race Tech, Sig Visual, BMS Racing, MR Pro Braces, Parts 57, Expocaccer, HSS, America Sports, Soul MX Trilha, Bomba Racing, Motofire, MCorse, Bamba Racing, Jarva Racing e Tribo Motos. A prova de Aracruz tem o apoio da Prefeitura Municipal, Federação Capixaba de Motociclismo, Campeonato Capixaba Borilli Racing de Enduro, Trail Clube Tribo da Trilha, Ibis Hotéis e Bitti Hotel.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO 2022