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Tênis

Nadal amplia freguesia sobre Djokovic em Roland Garros e avança às semifinais

O espanhol venceu por 6/2, 4/6, 6/2 e 7/6 (7/4) em 4h12, e ampliou sua freguesia sobre o número 1 do mundo no Grand Slam de Paris

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 20:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2022 às 20:49
Rafael Nadal venceu Djokovic e avançou às semifinais de Roland Garros
Rafael Nadal venceu Djokovic e avançou às semifinais de Roland Garros Crédito: REUTERS/Pascal Rossignol
Rafael Nadal não carrega o rótulo de rei do saibro por acaso. O espanhol é disparado um dos melhores jogadores nas quadras de terra batida e comprovou diante de Novak Djokovic, em duelo das quartas de final de Roland Garros, nesta terça-feira. Com 6/2, 4/6, 6/2 e 7/6 (7/4) em 4h12, ampliou sua freguesia sobre o número 1 do mundo no Grand Slam de Paris, com 8 a 2, e com 20 a 9 no piso preferido.
Desde a entrada na quadra dos tenistas que já dava para imaginar como seria o 59° confronto entre ambos em 16 anos de rivalidade. Nadal estava sorridente e descontraído, enquanto o sisudo Djokovic não escondia a preocupação.
O espanhol dá mais um passo para seu 14° título em Roland Garros e agora ganha o apoio do sérvio. Para não perder a liderança do ranking, Djokovic torce para que Alexander Zverev não seja campeão do torneio. O alemão é o rival de Nadal nas semifinais.

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"É muito emocionante. Obrigado, obrigado, obrigado", disse o espanhol, sem segurar as lágrimas, agradecendo o apoio das arquibancadas. Foi aplaudido e agradeceu também seu staff. "Para ganhar de Djokovic, só jogando em altíssimo nível."
O confronto tão aguardado começou com um primeiro game de quase 11 minutos e quebra de Nadal. Djokovic teve duas chances de devolver no quarto game e desperdiçou. Não aproveitou e voltou a perder o serviço logo depois. O espanhol sacou para fechar com 5 a 2. Com devolução do sérvio na rede, fez 6/2 em um set totalmente dominado pelo número 5 do mundo. Os erros não forçados custaram caro para Djokovic.
O segundo set começou novamente com um primeiro game longo. Com devoluções na linha e passadas, Nadal irritou o sérvio. Após 13 minutos e ida à rede, o espanhol aproveitou seu sétimo breakpoint para fazer 1 a 0. Com ace, ampliou para 2 a 0.
Nada dava certo para o número 1 do mundo. Com o 11° game em andamento, já havia cometido 10 erros não forçados. Na base da força, ele tentava voltar para o jogo. Mas o semblante fechado mostrava que não se sentia à vontade em quadra. Tinha 40 a 15 e foi novamente quebrado, ficando com 3 a 0 contra.
O sérvio precisa se reinventar e, em impressionante reação, virou após bola para fora do espanhol e nova quebra, por 6/4. Nadal já não encaixava suas jogadas e o atual campeão festejou apontando para a cabeça, ressaltando a batalha mental.
Pelo terceiro set seguido, Nadal começou abrindo 2 a 0. Mais concentrado e sem dar chances, fechou em 6/2 mais uma vez, encaminhando a revanche de final de 2021, na qual levou 3 a 1 do oponente.
O quarto set começou com Djokovic, enfim, abrindo 1 a 0, e levando sonora vaia ao mandar uma bola na rede e golpeá-la com sua raquete, irritado com o erro no lance. Mesmo bravo e sob pressão, foi logo fazendo 3 a 0. Sacou com 5 a 3 para fechar, teve dois set points, mas não aproveitou e acabou quebrado. A parcial seria decidida no tie-break. Com Nadal implacável e fechando por 7/4.

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