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Copa Sur

8ª edição do Extreme Rock Brasil CrossFit vai chegar com tudo em Vitória

A semifinal sul-americana do mundial CrossFit Games 2022 também vai rolar no evento marcado para acontecer de 10 a 12 de junho

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 18:24
Competição de CrossFit vai agitar fim de semana de junho em Vitória
Competição de CrossFit vai agitar fim de semana de junho em Vitória Crédito: Carol Pederneiras/Extreme Rock Brasil CrossFit
A Copa Sur, a Semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022, vai acontecer em Vitória. A capital do Espírito Santo foi escolhida para sediar a etapa inédita, junto com a realização da 8ª edição do Extreme Rock Brasil CrossFit, em um evento histórico. Com uma estrutura nunca vista, o primeiro Festival Sul-Americano de CrossFit será de 10 a 12 de junho, na nova área do Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória. Este ano, a TV Gazeta e HZ entram como grandes parceiros do evento e vão promover com várias ações promocionais.
Na competição serão mais de 700 atletas, entre amadores de categorias iniciantes e avançados de 15 estados do Brasil, e a principal categoria de atletas Elites profissionais sul-americanos.
Em destaque no evento, os maiores nomes do esporte da atualidade na América do Sul estarão atrás da sonhada vaga para a final do mundial CrossFit Games 2022, que será realizada em Wisconsin, nos Estados Unidos, e vai coroar os atletas mais bem condicionados fisicamente do mundo. Os 30 melhores homens e mulheres, além dos 20 melhores times da semifinal, vão disputar 2 vagas para a final.

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“Conseguimos trazer uma experiência inédita para o Espírito Santo, um novo formato que vai reunir as duas maiores competições de CrossFit do Brasil e da América Latina em um só lugar, com uma vista privilegiada da Baía de Vitória e da Terceira Ponte. Vamos levar o nome da nossa capital para o mundo”, afirma o organizador e idealizador do ERB CrossFit, Will Rentes.
O evento movimenta e aquece a economia local. “Estamos trazendo entretenimento de qualidade para o público capixaba, proporcionando grande movimentação no comércio, cultura e turismo da região. Com a vinda dos atletas, a rede hoteleira de Vitória já está aquecida”, diz Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória. 

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