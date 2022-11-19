Maíra Viana é campeã brasileira de bodyboard em dia de show de Neymara

Em um dia de show de capixabas no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, Maíra Viana se sagrou campeã do Circuito Brasileiro de Bodyboard neste sábado (19).
A melhor atleta da última etapa também foi do Espírito Santo, com a experiente Neymara Carvalho, pentacampeã mundial da categoria, ganhando as melhores notas dos jurados.
"É uma honra estar do lado da Ney. Eu me preparei muito, sabia que ia ser difícil e o mar aqui do Ceará é desafiador. E Neymara é Neymara, não tem nem o que falar. Graças a Deus deu tudo certo e a taça vai para o Espírito Santo de novo", disse Maíra, ao sair do mar já com o título garantido.
Neymara destacou a vitória da conterrânea e a classificou como a melhor atleta da atualidade.
"Foi incrível este ano. Competir com uma atleta como a Maíra é sempre muito difícil. Ela é uma atleta exemplar, eu a considero a melhor da atualidade. A gente estava falando sobre isso, como o mental é importante para vencer um campeonato como esse. Parabéns, título merecido", comemorou.