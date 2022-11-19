Maíra Viana é campeã brasileira de bodyboard em dia de show de Neymara

A melhor atleta da última etapa também foi do Espírito Santo, com a experiente Neymara Carvalho, pentacampeã mundial da categoria, ganhando as melhores notas dos jurados.

"Foi incrível este ano. Competir com uma atleta como a Maíra é sempre muito difícil. Ela é uma atleta exemplar, eu a considero a melhor da atualidade. A gente estava falando sobre isso, como o mental é importante para vencer um campeonato como esse. Parabéns, título merecido", comemorou.