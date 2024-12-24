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Lutadora capixaba ganha apoio de Chael Sonnen e sonha com uma vaga no UFC

Brenda Games acompanhou lutadores da maior franquia de MMA do mundo durante um período de treinos e caiu nas graças do americano, que até fez um vídeo com ela e enviou para Dana White, dono do UFC

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2024 às 10:32
Lutadora capixaba Brenda Games encanta Chael Sonnen e entra na mira do UFC
Lutadora capixaba Brenda Games encanta Chael Sonnen e entra na mira do UFC Crédito: Brenda Games/Acervo Pessoal
Novo talento das lutas capixabas, Brenda Games está na mira do UFC. A lutadora do Espírito Santo, que acabou de completar 18 anos, foi muito elogiada pelo norte-americano Chael Sonnen após uma sessão de treinos de preparação para a última edição do Ultimate no ano, na Flórida, nos Estados Unidos.
Brenda, que mora em solo americano desde o primeiro semestre deste ano, estava acompanhando alguns lutadores brasileiros no UFC, e fazia um treino de manopla (socos e chutes) no UFC Gym Largo, academia oficial do Ultimate, que fica na mesma cidade onde eles moram.
Sem saber, estavam sendo observados pelo falastrão americano, que se notabilizou mundialmente por ter sido um grande rival do brasileiro Anderson "Spider" Silva. Após a atividade, o próprio Chael Sonnen se mostrou encantado pela habilidade da capixaba. Inclusive, o ex-lutador gravou um vídeo, citando o manager do UFC, Dana White, e dizendo que Brenda seria o próximo talento a ser recrutado pelo Ultimate.
"Olá, pessoal. Apresento-lhes Brenda e vocês provavelmente irão ouvir falar dela. Ela é faixa-roxa de jiu-jítsu e treinou na mesma academia de José Aldo e do mestre Dedé Pederneiras. Ela luta jiu-jítsu, submission, freestyle wrestling e eu a vi essa noite treinando boxe. Ela sonha em disputar os Jogos Olímpicos e MMA. Dana White, primeiramente quero lhe apresentar Brenda e ela está a caminho do octógono (do UFC)", afirmou Chael Sonnen.
Acompanhada do pai, Zé Doido, Brenda assistiu ao vivo o UFC Tampa, e fez contatos com os matchmakers do Ultimate Mike Maynard e Sean Shelby. De acordo com Zé Doido, os próximos passos de Brenda são: fazer mais lutas de MMA amador nos Estados Unidos, treinar com lutadoras do UFC, e quem sabe até mesmo disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, por conta do destaque de Brenda na luta greco-romana.
"Tivemos a honra de conhecer de perto a grande lenda do MMA mundial, o incrível wrestler Chael Sonnen. Posso falar que ele é super humilde e gente boa. Eles nos chamou e gostou muito da Brenda, principalmente quando viu o instagram dela e as lutas de wrestling. Ficamos muito felizes com o reconhecimento e acreditamos que a Brenda está cada vez mais perto do UFC", revela Zé Doido.
Zé Doido informou que Brenda atualmente está no high school americano (equivalente ao Ensino Médio brasileiro), mas em breve deve receber convites de faculdades para estudar e lutar competições universitárias por lá. O atleta, que atua pelo BKFC (maior evento de boxe sem luvas do mundo) contou ainda que ambos receberam convites para sessões de treinos em outras cidades norte-americanas, como Los Angeles.

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