Kickboxing

Laécio Nunes vence italiano, conquista título mundial e aposenta invicto

Lutador do Espírito Santo não deu chances ao rival europeu e encerra carreira com 60 vitórias consecutivas. Já o serrano Thiago Luk conquistou o título brasileiro. Confira os resultados oficiais.
Caio Vasconcelos

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 15:52

Laécio Nunes vence italiano, conquista título mundial de kickboxing e aposenta invicto Crédito: Fotos: Naoto Irie
O lutador capixaba Laécio Nunes entrou para história após vencer a luta contra o italiano Andrea Rinaldi por nocaute técnico no 5º round e encerrou sua carreira invicto, sem perder nenhum combate, acumulando um cartel invejável: 60 lutas e 60 vitórias.
O evento fez parte do card oficial do "Gladiadores Full-Contact Superfoot", que aconteceu neste sábado (7) na casa de shows "Na Vista", na Enseada do Suá em Vitória, e contou com  um grande incentivo da torcida presente. 
O combate que coroou Laécio Nunes como o “PKA World Master Champion”, na categoria 67 kg, foi um dos 15 duelos que empolgaram a galera no show de lutas capixaba (confira os resultados abaixo).

Thiago Luk conquista o título brasileiro

Numa luta bem equilibrada e que durou cinco rounds, o capixaba Thiago Luk venceu o carioca Jônatas Ruel por decisão unânime dos juízes laterais. O atleta levou o cinturão brasileiro, na categoria 70 kg para o bairro Feu Rosa, na Serra.

Novos campeões estaduais

Dois combates definiram novos campeões estaduais de kickboxing. Na categoria 73 kg, Eric Nasto derrotou Douglas Rossini por conta de uma paralisação médica, no 2º round. E na categoria 64 kg, Rafael Sorin fez uma bela luta diante de Pedro Ferrari e saiu com a vitória, por decisão dividida.

Confira os resultados oficiais

  • GLADIADORES FULL-CONTACT SUPERFOOT
  • CARD COMPLETO:
  • Categoria 70 kg: Thiago Luk (ES) vence Jônatas Ruel (RJ) por decisão unânime
  • Categoria 73 kg: Eric Nasto vence Douglas Rossini por paralisação médica, no 2º round
  • Categoria 64 kg: Rafael Sorin vence Pedro Ferrari por decisão dividida
  • Categoria 65 kg: Genivaldo Porto (BRA) vence Nicolas Briones (CHI) por nocaute técnico, no 3º round
  • Categoria 80 kg: Jonas Coelho (ES) vence Moacir Cardoso (BA) por nocaute técnico, no 1º round
  • Categoria 64 kg: Vando Linhares (RJ) vence Maurício Souza (ES) por decisão dividida
  • Categoria 67 kg: Laécio Nunes (BRA) vence Andrea Rinaldi (ITA) por nocaute técnico, no 5º round
  • Categoria 67 kg: Henrique “Quebra-Ossos” (ES) vence Ulysses Duracell (RJ) por nocaute, no 1° round
  • Categoria 67 kg feminino: Lorrana Ruel (RJ) vence Gleyce Gouvea (ES) por decisão dividida
  • Categoria 73 kg master: Douglas Pereira (ES) vence Ricardo Arrais (GO) por decisão unânime
  • Categoria 60 kg master: Cristian Santos (BA) vence Lucas Santos (ES) por decisão dividida
  • Categoria 55 kg feminino: Isabelle Gonçalves (ES) vence Nicoly Gomes (SP) por decisão unânime
  • Categoria 90 kg: Ricardo Batan (ES) vence Douglas Silva (BA) por decisão unânime
  • Categoria 70 kg master: Salomão “Blade” (ES) vence Helenilson Nunes (BA) por nocaute técnico, no 2° round
  • Categoria 70 kg master: Wagner Ferreira vence Fábio Martinelli por nocaute técnico, no 2° round

