Jogos Universitários do ES: veja os campeões em cada modalidade

Equipe de handebol da Multivix Crédito: Nicoly Montovaneli/Divulgação

Os Jogos Universitários do Espírito Santo terminaram neste domingo (17) consagrando os oito campeões nas modalidades coletivas. O grande destaque das finais, realizadas nos ginásios da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), ficou por conta da faculdade Multivix, campeã em cinco dos oito jogos: vôlei (masculino e feminino), futsal (masculino e feminino) e handebol feminino. Os demais campeões foram: UFES (handebol masculino) e UVV (basquete feminino e masculino).

Além das medalhas de ouro e do troféu, todas essas equipes garantiram o direito de representar o Espírito Santo nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), que acontecem em Brasília, entre os dias 18 e 25 de setembro.

VÔLEI

Primeira modalidade a ser disputada, o vôlei terminou sem surpresas. Atuais campeãs, as equipes da Multivix fizeram valer o favoritismo e venceram as duas finais, garantindo o bicampeonato.

No feminino, vitória por 3 sets a 0 sobre o time da UVV Imperador. No masculino, outro 3 sets 0 contra a equipe da Unisales. Tifany Rodrigues, capitã da equipe, celebrou a conquista invicta e já começou a fazer planos para o Jubs. “Estou muito feliz com a vitória, é um título importante para gente. Conseguimos vencer o campeonato sem perder nenhum set e agora vamos voltar para Brasília, que era o nosso principal objetivo. Agora, é continuar trabalhando forte para fazer um Jubs melhor que o do ano passado”, contou.

HANDEBOL

As disputas do handebol começaram com mais uma vitória da Multivix, por 33 a 8 sobre o time da UVV. As atletas, comandadas pela treinadora Kátia Amanajás, conquistaram o bicampeonato do torneio.

O jogo masculino terminou consagrando mais um bicampeão, a UFES. O jogo, no entanto, foi muito mais difícil e só definido na reta final, com vitória por 24 a 20 em cima do time da UVV. Maior goleador do jogo, com cinco gols, Hyago Martins comentou sobre a partida. “Tive a felicidade de fazer cinco gols, mas as glórias são de toda a equipe. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o time da UVV também é muito bom. Foi uma batalha até o final, mas conseguimos sair com o título”.

FUTSAL

As duas finais do futsal foram disputadas entre Multivix e UFES e terminaram com vitórias das equipes da Multivix. No feminino, o placar terminou 5 a 1 e, no masculino, vitória por 8 a 3, tornando as equipes bi e tetracampeãs universitárias, respectivamente.

Capitão do time masculino, que terminou o último Jubs em quarto lugar, Rodrigo Duarte acredita que a base da equipe pode fazer a diferença na disputa deste ano. “Nosso time já mantém uma base muito forte e ainda entraram outros bons jogadores para somar. Gostaria de exaltar o adversário, que começou o jogo em um ritmo muito forte e também fez uma boa final”, disse.

BASQUETE

O basquete feminino começou eletrizante e terminou com vitória da UVV sobre o time da UFES por 52 a 46. O destaque da partida foi para a atleta Ana Carolina Santos, que fez 21 pontos e ajudou a equipe de Vila Velha a sair campeã.

“Foi muito bom ter ganhado. Nós perdemos o primeiro jogo, mas conseguimos melhorar durante a competição e acabamos premiadas pelo título. Estamos muito felizes em representar o Espírito Santo lá no Jubs e tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo campeonato”, frisou a atleta.

No masculino, primeiro e segundo lugar para a UVV. No jogo entre as duas equipes da instituição, vitória da Imperador sobre a UVV Medicina por 74 a 45.

ESPORTES INDIVIDUAIS

O fim de semana também teve disputa nas modalidades individuais. No sábado (16) aconteceram as provas de natação e atletismo, ambas realizadas na UFES, e, neste domingo (17), as provas de xadrez. A classificação geral do atletismo terminou da seguinte forma: Multivix, em primeiro lugar, e UFES, em segundo, no feminino. No masculino, as três melhores instituições de ensino foram, na ordem, UFES, Multivix e IFES.