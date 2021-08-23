Inscrições abertas para o programa Bolsa Atleta em Vila Velha

Paulo André CAmilo Crédito: William Caldeira/Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Vila Velha . Serão contemplados 62 atletas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil mensais, por doze meses. As inscrições começaram nesta segunda-feira (23) e podem ser realizadas até o dia 6 de setembro no site da prefeitura

"Poderão participar do processo de seleção atletas de alto rendimento, que tenham residência fixa em Vila Velha de, no mínimo, dois anos. Podem participar também os integrantes da seleção brasileira que estão fora do município”, informa o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.

Este ano, a prefeitura vai investir R$ 648 mil, valor maior que nos últimos anos. As bolsas estão divididas em quatro categorias: Estadual (R$ 500), Nacional (R$ 1.000), Internacional (R$ 1.500) e Olímpica (R$ 2.000). Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a ampliação do Bolsa Atleta acontece para acompanhar o crescimento do protagonismo dos atletas de Vila Velha.

“Temos que dar condições dos nossos atletas serem campeões. Nós seremos referência no esporte do Estado. Espero que essas mudanças melhorem as condições, para que os desafios sejam superados”, disse o prefeito Arnaldinho Borgo.