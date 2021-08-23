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Investimento no esporte

Inscrições abertas para o programa Bolsa Atleta em Vila Velha

Serão contemplados 62 esportistas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil mensais, por doze meses

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:20
Paulo André Camilo, Bruno Schmidt e Geovanna Santos foram homenageados em Vila Velha após às Olimpíadas de Tóquio
Paulo André CAmilo Crédito: William Caldeira/Divulgação
Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Vila Velha. Serão contemplados 62 atletas, que vão receber de R$ 500 a R$ 2 mil mensais, por doze meses. As inscrições começaram nesta segunda-feira (23) e podem ser realizadas até o dia 6 de setembro no site da prefeitura.
"Poderão participar do processo de seleção atletas de alto rendimento, que tenham residência fixa em Vila Velha de, no mínimo, dois anos. Podem participar também os integrantes da seleção brasileira que estão fora do município”, informa o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.

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Este ano, a prefeitura vai investir R$ 648 mil, valor maior que nos últimos anos. As bolsas estão divididas em quatro categorias: Estadual (R$ 500), Nacional (R$ 1.000), Internacional (R$ 1.500) e Olímpica (R$ 2.000). Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a ampliação do Bolsa Atleta acontece para acompanhar o crescimento do protagonismo dos atletas de Vila Velha.
“Temos que dar condições dos nossos atletas serem campeões. Nós seremos referência no esporte do Estado. Espero que essas mudanças melhorem as condições, para que os desafios sejam superados”, disse o prefeito Arnaldinho Borgo.
De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o benefício contempla despesas com treinamento, viagens e alimentação de atletas e paratletas que conseguiram o primeiro, segundo ou terceiro lugares em competições”.

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