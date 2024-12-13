Hugo Cibien encerra temporada da Stock Series 2024 em Interlagos

Hugo Cibien encerra temporada em Interlagos Crédito: Hugo Cibien

O piloto Hugo Cibien, único representante do Espírito Santo na Stock Car, encerra sua temporada 2024 neste fim de semana, durante a Super Final da categoria, no Autódromo de Interlagos (SP). Sem a pressão de disputar o título, o capixaba foca em conquistar um desempenho que reflita seu potencial, algo que não se concretizou ao longo do ano.

A temporada foi marcada por adversidades para Cibien: uma pneumonia na etapa de abertura, acidentes, e até falhas técnicas como o problema no acionamento do botão de ultrapassagem do carro número 92 da W2 Racing ProGP. “Não conseguimos traduzir o potencial em resultados, mas encerrar o ano em Interlagos, o maior palco do automobilismo latino-americano, é uma oportunidade incrível para terminar a temporada em alta”, afirmou.

Além das disputas na pista, a Super Final promete ser um grande evento para o público, com visitação aos boxes, churrasco e shows musicais. Matheus & Kauan se apresentam no sábado, enquanto Bruno & Marrone animam o domingo. Cibien destaca a importância de representar marcas de peso em um evento dessa magnitude. “É uma grande responsabilidade e um orgulho representar empresas capixabas e globais em um palco tão importante”, comentou o piloto.

A Stock Series terá três corridas no fim de semana: a primeira no sábado, às 11h, e duas no domingo, a partir das 16h. As provas terão transmissão ao vivo pelo YouTube oficial da Stock Car, BandSports, canais SporTV e Motorsport.tv Brasil.

PROGRAMAÇÃO – Super Final Stock Car 2024