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Automobilismo

Hugo Cibien encerra temporada da Stock Series 2024 em Interlagos

Piloto capixaba busca um resultado que traduza seu potencial na Super Final da Stock Car

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2024 às 14:42
Hugo Cibien encerra temporada em Interlagos
Hugo Cibien encerra temporada em Interlagos Crédito: Hugo Cibien
O piloto Hugo Cibien, único representante do Espírito Santo na Stock Car, encerra sua temporada 2024 neste fim de semana, durante a Super Final da categoria, no Autódromo de Interlagos (SP). Sem a pressão de disputar o título, o capixaba foca em conquistar um desempenho que reflita seu potencial, algo que não se concretizou ao longo do ano.
A temporada foi marcada por adversidades para Cibien: uma pneumonia na etapa de abertura, acidentes, e até falhas técnicas como o problema no acionamento do botão de ultrapassagem do carro número 92 da W2 Racing ProGP. “Não conseguimos traduzir o potencial em resultados, mas encerrar o ano em Interlagos, o maior palco do automobilismo latino-americano, é uma oportunidade incrível para terminar a temporada em alta”, afirmou.
Além das disputas na pista, a Super Final promete ser um grande evento para o público, com visitação aos boxes, churrasco e shows musicais. Matheus & Kauan se apresentam no sábado, enquanto Bruno & Marrone animam o domingo. Cibien destaca a importância de representar marcas de peso em um evento dessa magnitude. “É uma grande responsabilidade e um orgulho representar empresas capixabas e globais em um palco tão importante”, comentou o piloto.
A Stock Series terá três corridas no fim de semana: a primeira no sábado, às 11h, e duas no domingo, a partir das 16h. As provas terão transmissão ao vivo pelo YouTube oficial da Stock Car, BandSports, canais SporTV e Motorsport.tv Brasil.

PROGRAMAÇÃO – Super Final Stock Car 2024

  • Local: Autódromo de Interlagos (SP)
  • Sexta-feira (13/12): Treinos Livres (8h45, 12h45 e 16h25)
  • Sábado (14/12): Classificação (8h) | Corrida 1 (11h)
  • Domingo (15/12): Corrida 2 (16h) | Corrida 3 (16h40)

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