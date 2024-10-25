Governo do Espírito Santo lança edital do Programa Voe Atleta 2025

O programa do governo estadual concede passagens aéreas para atletas capixabas competirem fora e dentro do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), divulgou nesta sexta-feira (25) o edital do Programa Voe Atleta 2025 no Diário Oficial do Estado. Com um investimento de R$ 2,8 milhões, o programa visa apoiar atletas capixabas de alto rendimento, oferecendo aproximadamente 750 passagens aéreas para participações em competições nacionais e internacionais ao longo do próximo ano.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (28) e vão até 29 de novembro. Os interessados poderão solicitar até duas passagens para competições no Brasil ou uma para o exterior.

Para participar, é necessário ter resultados esportivos de destaque em 2023 ou 2022. Além de atletas, as inscrições estão abertas para federações estaduais e entidades privadas esportivas, que podem inscrever equipes ou atletas sem federação local. Técnicos e acompanhantes de atletas com deficiência também poderão ser beneficiados.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, reforçou o papel do programa para o crescimento do esporte capixaba: “O Voe Atleta abre oportunidades para que nossos talentos representem o Espírito Santo e o Brasil nas maiores competições. Com esse novo edital, queremos apoiar o desenvolvimento de nossos atletas e paratletas em 2025.”

O edital completo com todos os requisitos e informações está disponível no site da Sesport: sesport.es.gov.br/editalvoe2025