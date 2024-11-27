Filmes com histórias de surfistas e bodyboarders do ES são atração em Vila Velha

As comunidades de surfe e do bodyboarding do Espírito Santo vão ter a oportunidade de se identificar na telinha. Dois filmes, um de cada modalidade, que prometem altas ondas e muita adrenalina, serão lançados na noite desta quinta-feira (28), em evento que acontece a partir das 19h, no restaurante Aloha, na Praia de Itapoã, em Vila Velha.
A primeira exibição será do IndoGNARS 2, um filme que mostra a jornada do surfista capixaba Luiz Hadad em busca de ondas perfeitas e tubulares pela Indonésia. A aventura começa pelas remotas Ilhas Banyaks, passando por ondas icônicas como Padang Padang e G-Land, chegando até ondas como o Grower em Desert Point, e Scar Reef e SuperSucks, em Sumbawa. O filme vai além do surfe, e mostra traços culturais, rituais hindus, e diversas curiosidades sobre a Indonésia.
“O filme é um sonho que se tornou realidade. Desde criança, a maioria dos surfistas sonha em surfar altas ondas e registrar isso em um filme. Eu consegui fazer isso através do mundo de crypto e web3, onde eu criei uma proposta e ela foi aprovada pela comunidade. Ah, claro, minha família, amigos e patrocinadores, além de apoiadores como o Aloha também fazem muita diferença e ajudam demais. Espero inspirar outras pessoas a serem resilientes e buscarem soluções criativas para realizar seus sonhos, como fiz no IndoGNARS 2”, disse o surfista.
O segundo filme é um compilado de melhores momentos da equipe NXF Slab em 2024, formada pelos bodyboarders Bernardo Nassar, André Majevski, Breno Kuster "Coala” , Paulo Roberto “Paulada”, Carlos Bellumat, Lucas Rocha, o fotógrafo Diego Silva “DS” e os surfistas Luiz Hadad e Fabio Sandes.
A produção conta com imagens inéditas da laje do 2012, que fica na Baía de Vitória, sessões em ondas do litoral de Vila Velha como D2 e Coral do Céu, e outras no litoral de Guarapari como Bin Laden e Underground. Mesmo com a ausência de ondulações em 2024 para quebrar a Avalanche, o vídeo mostra porque Vila Velha e o Espírito Santo são conhecidos como a “Terra dos Slabs”, e porque o coletivo NXF é referência em Slabs no Brasil e no Mundo.