Felipe Massa pode ser declarado campeão da F-1 depois de 16 anos. Entenda

Felipe Massa foi um dos pilotos mais vitoriosos entre os brasileiros na Fórmula 1 Crédito: Redes Sociais

Morando no Brasil, onde divide seu tempo com as corridas de Stock Car e em jogos no Morumbi do São Paulo, seu clube de coração, na companhia do filho "mais do que roxo" Pipo, Felipe Massa revelou à reportagem enorme confiança em sair vencedor do processo que abriu contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1, para ser declarado o campeão da temporada 2008. Em março, o ex-piloto da Ferrari oficializou na Superior Corte de Justiça de Londres, uma ação contra a FIA, a Formula One Management (FOM), e outra contra o ex-presidente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, questionando o resultado da temporada, cobrando a anulação do GP de Cingapura após a admissão que Nelsinho Piquet bateu de propósito para Fernando Alonso ganhar aquela prova.

Com a anulação do GP de Cingapura, Massa ultrapassaria o campeão Lewis Hamilton e levaria o título para a Ferrari. "Por enquanto nada mudou. Mas recebo informações da Fórmula 1 todos os dias e a confiança é alta que tudo dê certo. Vamos lutar por aquele título até o fim. É a luta pela justiça", afirmou o piloto em evento da Copa América de sua patrocinadora na Stock Car, a Betano.

Massa aposta muito em Stefano Domenicali, atual CEO da Fórmula 1 e ex-chefão da Ferrari na época do Cingapuragate, para ser declarado o campeão. "Tenho boa relação com o Stefano até hoje, continuamos conversando e também é do interesse dele. Ele perdeu aquele título comigo. Repito, lutamos pela justiça."

O processo não tem prazo para ser julgado, mas Massa garante que vai esperar por um resultado positivo e tem "certeza" que tudo vai dar certo. Enquanto isso, vai se divertindo nas pistas da Stock Car e comemorando o bom momento do São Paulo, onde seu filho tenta ser jogador nas categorias de base. "Ele é apaixonado por futebol. E pelo São Paulo. Se eu sou torcedor roxo, ele é muito mais que roxo", disse o piloto, enquanto seu guri olhava atento à taça da Copa América. "E estamos empolgados com o time, indo sempre ao estádio e acompanhando boas vitórias."