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Cultura do surfe

Evento que valoriza o surfe e bodyboarding capixaba acontece em Vitória

O Brizz Surf Fest abre o verão capixaba com muita cultura do surfe nesta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2024 às 15:10
Capixaba Luiz Hadad surfando.
Capixaba Luiz Hadad surfando. Crédito: Donny Lopes
Há poucos dias do começo da estação mais quente do ano, o Brizz Surf Fest, um evento que tem tudo a ver com o verão, acontece em Vitória a partir das 19h desta quarta-feira (18). O festival contará com ativações relacionadas à cultura do surfe, como atrações musicais, uma exibição de filmes do esporte, uma exibição fotográfica e homenagens a figuras relevantes do surfe e bodyboarding capixaba, como Hugo Caiado, Fabio Borgo, Nelson Ferreira, Neymara Carvalho, Luna Hardman, Paulo Roberto Paulada e Diogo Leão.
Os filmes exibidos serão IndoGNARS 2, retratando o surfista capixaba Luiz Hadad em sua temporada na indonésia; Terra dos Slabs, que mostra diversas ondas pesadas e tubulares no Espírito Santo em 2024; e Território Capixaba, um filme de Krystian Kymerson, surfista profissional bicampeão brasileiro e campeão pan-americano em 2023. Já a exposição fotográfica se chama Terra dos Slabs, e é assinada por Diego Silva, fotógrafo que registrou de ondas impactantes no litoral capixaba. A evento acontece no Brizz Vitória, gastrobar localizado na Rua Judith Maria Tovar Varejão, na Enseada do Suá.
“É uma noite de celebração do surfe capixaba. Nossa intenção é unir as diversas pessoas que apreciam a cultura desse esporte tão importante em nossas vidas, e mostrar suas diversas possibilidades. Desde a homenagens a figuras importantes no surfe e bodyboard capixaba, até diferentes estilos de filme de surfe, com uma produção feita na Indonésia, outra feita pelo coletivo de Bodyboarders casca-grossa do NXF Slab, e o filme do Krystian Kymerson, que representa muito nas competições, tem um surfe progressivo de manobras, aéreos e é um dos melhores tube riders do Brasil”, disse Luiz Hadad, um dos surfistas que irá apresentar o filme no evento.

Cronograma do evento:

  • 19h - Homenagem a figuras importantes do Surf Capixaba
  • 20h - Exibição dos filmes: Terra dos Slabs, Território Capixaba e IndoGNARS 2
  • 20:45h - Show da banda Pura Vida
  • 22:30 - DJ Maholic

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