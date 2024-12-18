Evento que valoriza o surfe e bodyboarding capixaba acontece em Vitória

Capixaba Luiz Hadad surfando. Crédito: Donny Lopes

Há poucos dias do começo da estação mais quente do ano, o Brizz Surf Fest, um evento que tem tudo a ver com o verão, acontece em Vitória a partir das 19h desta quarta-feira (18). O festival contará com ativações relacionadas à cultura do surfe, como atrações musicais, uma exibição de filmes do esporte, uma exibição fotográfica e homenagens a figuras relevantes do surfe e bodyboarding capixaba, como Hugo Caiado, Fabio Borgo, Nelson Ferreira, Neymara Carvalho, Luna Hardman, Paulo Roberto Paulada e Diogo Leão.

Os filmes exibidos serão IndoGNARS 2, retratando o surfista capixaba Luiz Hadad em sua temporada na indonésia; Terra dos Slabs, que mostra diversas ondas pesadas e tubulares no Espírito Santo em 2024; e Território Capixaba, um filme de Krystian Kymerson, surfista profissional bicampeão brasileiro e campeão pan-americano em 2023. Já a exposição fotográfica se chama Terra dos Slabs, e é assinada por Diego Silva, fotógrafo que registrou de ondas impactantes no litoral capixaba. A evento acontece no Brizz Vitória, gastrobar localizado na Rua Judith Maria Tovar Varejão, na Enseada do Suá.

“É uma noite de celebração do surfe capixaba. Nossa intenção é unir as diversas pessoas que apreciam a cultura desse esporte tão importante em nossas vidas, e mostrar suas diversas possibilidades. Desde a homenagens a figuras importantes no surfe e bodyboard capixaba, até diferentes estilos de filme de surfe, com uma produção feita na Indonésia, outra feita pelo coletivo de Bodyboarders casca-grossa do NXF Slab, e o filme do Krystian Kymerson, que representa muito nas competições, tem um surfe progressivo de manobras, aéreos e é um dos melhores tube riders do Brasil”, disse Luiz Hadad, um dos surfistas que irá apresentar o filme no evento.

Cronograma do evento: