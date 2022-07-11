Futebol de Areia

Estadual de Beach Soccer já tem cinco equipes garantidas nas semifinais

Areias da Praia da Costa seguem agitadas com a 22ª edição do Campeonato Estadual, e já tem times cada vez mais perto da grande final da competição
Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2022 às 17:42

Torneio é marcado por grandes jogadas e goleadas Crédito: Laila Pecoravi / Fecabes
Após a segunda rodada do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer, cinco seleções já se garantiram nas semifinais com uma rodada de antecedência. 
O sábado (9) começou com as equipes masculinas de Marechal Floriano e Cariacica abrindo a rodada em partida de poucos gols e grande brilho dos goleiros. Na prorrogação, a seleção cariaciquense venceu o confronto por 2 a 1, ficando com a vice colocação do grupo B. No outro confronto do grupo, Anchieta garantiu a vaga na próxima fase da competição com a vitória sobre Viana, com o placar de 7 a 3.
No feminino, mais uma vaga para Anchieta. Em duelo das seleções vencedoras na primeira rodada, Afonso Cláudio levou a pior e viu Domingos Martins encostar na briga pela classificação. A seleção anchietense venceu por 6 a 1 e está nas semifinais do torneio.
Vila Velha e Domingos Martins se enfrentaram na partida de recuperação do Grupo B. A Seleção martinense levou a melhor e segue inteira para buscar a classificação para próxima fase e fará jogo da vida contra Afonso Cláudio. A partida terminou em 5 a 1, deixando a equipe canela-verde na última colocação do grupo.
Já na Master, dois artilheiros marcaram três gols. O tetracampeão do mundo, Bruno Malias, e Marcelinho brilharam no disputado jogo entre Vila Velha e Anchieta. A seleção canela-verde, do artilheiro Malias, levou a melhor. O placar terminou em 5 a 4. Além de Malias, Rafael Stocco (2x) marcou para a equipe da Grande Vitória. Por Anchieta, José Olímpio marcou, juntamente com os 3 de Marcelinho.

Chuva deixou a areia mais pesada durante a disputa do fim de semana
O domingo começou com as seleções de Vitória e Colatina em duelo marcado por viradas e empate faltando 30 segundos para o final. Com brilho do goleiro Gustavo nas penalidades, a equipe do norte venceu por 3 a 2, após empate em 4 a 4 no tempo normal.
Dando sequência ao Grupo A, Vila Velha aplicou uma goleada em Rio Novo do Sul. Vencendo por 7 a 0, a equipe da casa se classificou para as semifinais e classificou Colatina junto. O confronto da terceira rodada entre as seleções vai decidir quem fica com a primeira e segunda colocação.
Pelo feminino, Cariacica se recuperou na competição e tirou um pouco do saldo de gols negativo que tinha. Ao vencer por 8 a 0 o município de Rio Novo do Sul, Cariacica só depende de si para se classificar e está na terceira colocação do grupo A.
Já na partida entre as líderes do grupo, Vitória levou a melhor contra Linhares, as atuais campeãs venceram por 5 a 2 a seleção do norte e é mais uma das garantidas na semifinal do Estadual.
Na Master, Vitória foi superior a Marechal Floriano. Em jogo disputado, a seleção da capital triunfou por 5 a 3 e deixou a tabela da categoria com tudo praticamente empatado. Confira abaixo a tabela de classificação da competição e os jogos da próxima rodada.
Classificação do Estadual de Beach Soccer
A terceira rodada já tem datas e horários confirmados, a competição segue nas areias da Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality.
Jogos da 3ª rodada
