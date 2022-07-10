Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Djokovic vence 7° título de Wimbledon e encosta em Nadal
Tênis

Djokovic vence 7° título de Wimbledon e encosta em Nadal

Tenista sérvio chegou a 21 troféus de Grand Slams, um a menos do que o espanhol, após vencer Nick Kyrgios na final masculina do torneio neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jul 2022 às 16:50

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 16:50

SÃO PAULO - Novak Djokovic venceu Nick Kyrgios na final masculina do torneio de Wimbledon neste domingo (10) e garantiu o 21º título em Grand Slams, se aproximando dos 22 do recordista Rafael Nadal.
Com a vitória, o sérvio alcança seu sétimo troféu em Wimbledon, quatro deles consecutivos, e iguala a marca do americano Pete Sampras.
Djokovic fechou a partida em quatro sets, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6.
Novak Djokovic
Novak Djokovic Crédito: Wimbledon/Twitter/Reprodução
O começo da final, porém, surpreendeu o favorito: Kyrgios, atual número 40 do mundo, quebrou um serviço de Djokovic e fechou o primeiro set com um forte saque e ace, sua especialidade. Um jogo duro, no entanto, não foi suficiente para que o australiano vencesse outros sets.
A partir dali, o sérvio número 3 do ranking mundial se impôs, demonstrando a resiliência e frieza próprios de sua carreira, enquanto Kyrgios reclamava com a torcida, o árbitro e si próprio antes de sacar e em lances perdidos.
O sérvio de 35 anos, que vem criticando a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e já declarou preferir não disputar torneios a ter que se imunizar, só pôde entrar no país e participar de Wimbledon porque o governo britânico flexibilizou as restrições para pessoas não vacinadas.
Em janeiro, Djokovic tentou participar do Australian Open sem estar vacinado. Em um episódio constrangedor de sua carreira, o tenista gerou mal-estar no país, teve seu visto cancelado e, ao fim, foi deportado e impedido de disputar o torneio.
O australiano Nick Kyrgios -ele próprio acostumado a receber punições por desrespeitar regras e sofrer críticas de colegas- foi um dos poucos na elite do tênis a sair em defesa de Djokovic. Kyrgios disse que estava desapontado com a decisão do governo australiano e criticou a maneira como o tenista sérvio foi atacado nas redes sociais. Djokovic disse apreciar a defesa feita pelo australiano e respeitá-lo por isso.
Os adversários em Wimbledon se aproximaram desde então. Depois da conquista do título neste domingo, Djokovic disse respeitar muito o adversário. "Você é um atleta incrível e tudo está começando a dar certo para você. Tenho certeza que te veremos muitas vezes na reta final de Grand Slams. Nunca pensei que diria tantas coisas boas sobre você, considerando nosso relacionamento. É oficialmente um bromance", afirmou.
Antes, no sábado (9), Djokovic e Kyrgios haviam postado um diálogo no Instagram. "Somos amigos agora?", pergunta o australiano. O sérvio responde: "Se você está me convidando para uma bebida ou jantar, eu aceito. PS: o vencedor de amanhã paga". "Combinado, vamos para uma boa e ficar loucos", diz Kyrgios.
O australiano chegou à primeira decisão de sua carreira sem precisar jogar a semifinal, em função da desistência de Rafael Nadal, que abandonou a competição em razão de uma contusão.

Veja Também

Djokovic vence com autoridade e enfrentará Kyrgios na final

Nadal amplia freguesia sobre Djokovic em Roland Garros e avança às semifinais

Uma bola fora de fora Djokovic, e não foi dentro da quadra de tênis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Novak Djokovic Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados