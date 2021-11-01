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Na disputa

Equipe capixaba disputa tradicional prova de ciclismo em Campos dos Goytacazes

A equipe de ciclismo Costelo Team disputa a Prova de São Salvador no interior do Rio de Janeiro no próximo final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2021 às 18:38

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:38

Equipe Costelo Team está pronta para o desafio que acontece no interior do Rio de Janeiro
Equipe Costelo Team está pronta para o desafio que acontece no interior do Rio de Janeiro Crédito: Costelo Team/Divulgação
A equipe de ciclismo Costelo Team está pronta para mais um desafio. No próximo sábado (06) e domingo (07), os capixabas participam da Prova de São Salvador em Campos dos Goytacazes (RJ), a mais tradicional prova clássica do ciclismo brasileiro.
Criada em 1944, por Geraldo Maria Ferraioulli, em homenagem aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutaram na Segunda Guerra Mundial, a prova de São Salvador chega a sua 76ª edição, e como esperado vai contar com atletas de diversas partes do Brasil e até de outros países.
Um dos componentes da equipe, o ciclista Jacks Santos, destaca o alto grau de competitividade da prova, mas também garante que os capixabas estão preparados. "É uma prova que conta com os melhores atletas, o que faz o trabalho para a vitória sempre muito difícil, mas iremos com a força máxima para mais uma vez conquistar o local mais alto do pódio", afirmou.

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A largada e o circuito ficam na Praça Central de Campos dos Goytacazes (RJ). No sábado (06) acontecerá a prova de CRI, contra-relogio-individual, onde o ciclista corre sozinho e tem que cumprir o percurso no menor tempo possível. Já no domingo (07) ocorre a prova principal, onde os ciclistas largam em pelotões e disputam entre si.
"Estaremos presentes em diversas modalidades, sempre buscando o posto mais cobiçado do pódio. É uma prova para velocistas, prova em circuito com chegada em uma ampla reta, levemente inclinada, o sprint final é sempre emocionante", pontuou Jacks.
Na edição do ano passado, o paulista Rafael de Matos Andriato, venceu a prova na categoria Elite masculina. Já no feminino, o título ficou com a dinamarquesa Line Ostergaard.

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