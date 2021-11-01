Equipe capixaba disputa tradicional prova de ciclismo em Campos dos Goytacazes

Equipe Costelo Team está pronta para o desafio que acontece no interior do Rio de Janeiro Crédito: Costelo Team/Divulgação

A equipe de ciclismo Costelo Team está pronta para mais um desafio. No próximo sábado (06) e domingo (07), os capixabas participam da Prova de São Salvador em Campos dos Goytacazes (RJ), a mais tradicional prova clássica do ciclismo brasileiro.

Criada em 1944, por Geraldo Maria Ferraioulli, em homenagem aos veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutaram na Segunda Guerra Mundial, a prova de São Salvador chega a sua 76ª edição, e como esperado vai contar com atletas de diversas partes do Brasil e até de outros países.

Um dos componentes da equipe, o ciclista Jacks Santos, destaca o alto grau de competitividade da prova, mas também garante que os capixabas estão preparados. "É uma prova que conta com os melhores atletas, o que faz o trabalho para a vitória sempre muito difícil, mas iremos com a força máxima para mais uma vez conquistar o local mais alto do pódio", afirmou.

A largada e o circuito ficam na Praça Central de Campos dos Goytacazes (RJ). No sábado (06) acontecerá a prova de CRI, contra-relogio-individual, onde o ciclista corre sozinho e tem que cumprir o percurso no menor tempo possível. Já no domingo (07) ocorre a prova principal, onde os ciclistas largam em pelotões e disputam entre si.

"Estaremos presentes em diversas modalidades, sempre buscando o posto mais cobiçado do pódio. É uma prova para velocistas, prova em circuito com chegada em uma ampla reta, levemente inclinada, o sprint final é sempre emocionante", pontuou Jacks.