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Homofobia

Diretor do Minas diz em áudio que só demitiu Maurício Souza para 'protegê-lo'

Maurício foi demitido após uma publicação sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent, que é filho do herói original Clark Kent e bissexual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2021 às 08:11

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:11

Mauricio Souza
O central Maurício Souza, ex-Minas Tênis Clube Crédito: Reprodução/ Instagram/ @mauriciosouza17
Em um arquivo de áudio vazado, Elói Lacerda de Oliveira Neto, diretor de vôlei masculino do Minas Tênis Clube, disse que só demitiu o central Maurício Souza para proteger o clube e o próprio atleta de perseguição. O jogador foi desligado na última quarta-feira (27), após a repercussão de um post homofóbico.
Na mensagem, que teve a autoria confirmada pela reportagem, Elói ainda disse que a demissão aconteceu após "uma semana apanhando da imprensa" e que o contrato de Maurício foi pago integralmente até maio do ano que vem - no vôlei brasileiro, os contratos não são mensais, e sim por temporada, em períodos que vão de agosto a maio. O dirigente ainda afirma que a demissão ocorreu porque o clube não teve apoio para manter o atleta.
"Fui eu que dispensei o Mauricio, tá? Tá todo mundo vindo bater, mas as pessoas deixaram o Minas desamparado. Durante uma semana apanhando da imprensa, da comunidade LGBT. Fomos obrigados a dispensar o Maurício, senão ele seria destruído. Pagamos o contrato integral até maio, não ficou desamparado. Fizemos porque não tivemos apoio", disse, no áudio.
Ainda na mensagem, Elói chamou as comunidades LGBTQIA+, que pressionaram o clube, além de patrocinadores, por medidas contra o central, de "radicais". Ele também acrescentou que o jogador, em sua visão, não é homofóbico.
"Temos que ser proativos. Essas comunidades radicais, elas são ativas. Eles foram na presidência da Melitta na Alemanha, na Fiat na Itália, e nós ficamos literalmente rendidos. Havia milhares de manifestações contra o Minas, contra Maurício. Ele não foi mandado porque ele é homofóbico, ele não é homofóbico. A declaração dele é pessoal dele. Ele foi mandado embora para a proteção dele e para a proteção do Minas", acrescentou.
Procurada pela reportagem, a assessoria do Minas disse que não se pronunciaria sobre o áudio.
Maurício de Souza foi demitido após uma publicação sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent, que é filho do herói original Clark Kent e bissexual. O post gerou uma troca de farpas com Douglas Souza, companheiro de Maurício na seleção brasileira, e diversas críticas de personalidades do esporte.
Inicialmente, o jogador de vôlei havia sido afastado, mas, posteriormente, o clube divulgou a demissão. Patrocinadores do Minas, como Fiat e Gerdau, tinham cobrados medidas do clube após as manifestações de Maurício nas redes.
Na última sexta-feira (29), Maurício disse que já procura um novo clube e que "vai continuar sendo da mesma forma".

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