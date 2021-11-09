Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Salvador

Equipe capixaba conquistou duas vitórias em tradicional prova de ciclismo

A Costelo contou com dez atletas na prova  São Salvador e subiu ao pódio oito vezes. Destaque para as vitórias de Maike Dalton na prova de Circuito e de Jadson Laurett no Contra o Relógio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 23:27

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 23:27

Equipe Costelo conquistou 8 pódios na prova São Salvador
Equipe Costelo conquistou 8 pódios na prova São Salvador Crédito: Costelo/Divulgação
Na 76º edição da prova de ciclismo São Salvador, amais tradicional do Brasil, que aconteceu no domingo (07), em Campos dos Goytacazes-RJ, a equipe capixaba Costelo conquistou bons resultados.  A equipe contou com dez atletas e subiu ao pódio oito vezes, com destaque para as vitórias de Maike Dalton na prova de Circuito e de Jadson Laurett no contra relógio.
Na prova de circuito, Maike Dalton pela quarta vez no ano conseguiu uma vitória em terras cariocas. Em todas as provas os ritmos foram fortes e com disputas bem duras. Em algumas categorias a velocidade média ultrapassou 43 km/h. A primeira bateria teve inicio as 7:30 da manhã, e a última ​foi disputada sob o sol do meio dia​, ​assim o calor também foi um fator que pesou para os atletas.

Veja Também

E-Taça EDP 2021: jogos deste domingo (7) fecham fase de grupos

E-Taça EDP 2021: acompanhe os últimos jogos da fase de grupos

A equipe utilizou o evento também como forma de melhor se preparar para a última etapa do Campeonato Estadual, onde é a atual tricampeã e líder do ranking no ano.

ATLETAS DA COSTELO

  • Contra o Relógio 

  • 1º Jadson Laurett  - Categoria C2 
  • 2º Marilia Barbosa - Categoria C 
  • 4º Jacks Santos - Categoria B1 

  • Circuito 

  • 1º Maike Dalton - Categoria Sub-30
  • 2º Marilia Barbosa - Categoria C 
  • 3º Alessandra Delazari - Categoria C 
  • 3º Jonas Leite - Categoria C1 
  • 5º Rostan Piccoli - Categoria C1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ciclistas Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados