Equipe capixaba conquistou duas vitórias em tradicional prova de ciclismo

Na 76º edição da prova de ciclismo São Salvador, amais tradicional do Brasil, que aconteceu no domingo (07), em Campos dos Goytacazes-RJ, a equipe capixaba Costelo conquistou bons resultados. A equipe contou com dez atletas e subiu ao pódio oito vezes, com destaque para as vitórias de Maike Dalton na prova de Circuito e de Jadson Laurett no contra relógio.
Na prova de circuito, Maike Dalton pela quarta vez no ano conseguiu uma vitória em terras cariocas. Em todas as provas os ritmos foram fortes e com disputas bem duras. Em algumas categorias a velocidade média ultrapassou 43 km/h. A primeira bateria teve inicio as 7:30 da manhã, e a última foi disputada sob o sol do meio dia, assim o calor também foi um fator que pesou para os atletas.
A equipe utilizou o evento também como forma de melhor se preparar para a última etapa do Campeonato Estadual, onde é a atual tricampeã e líder do ranking no ano.
ATLETAS DA COSTELO
- Contra o Relógio
- 1º Jadson Laurett - Categoria C2
- 2º Marilia Barbosa - Categoria C
- 4º Jacks Santos - Categoria B1
- Circuito
- 1º Maike Dalton - Categoria Sub-30
- 2º Marilia Barbosa - Categoria C
- 3º Alessandra Delazari - Categoria C
- 3º Jonas Leite - Categoria C1
- 5º Rostan Piccoli - Categoria C1