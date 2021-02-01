Em ano quase perfeito, capixaba André Stein vence mais uma etapa no Brasileiro

O capixaba André Stein e o paraibano George venceram mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21 Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

O domingo (31.01) foi bastante movimentando no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), com as partidas decisivas do torneio masculino da sexta etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21. Depois das semifinais realizadas pela manhã, o fim de tarde definiu o pódio que teve André e George (ES/PB) no topo pela terceira vez na temporada. A dupla venceu Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) na decisão por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14).

O ouro da primeira parada de 2021 foi o quinto da dupla André/George em torneios Open. A primeira colocação deu à parceria mais 400 pontos no ranking da temporada, e eles somam agora 2160, pontuação que os deixa na liderança da corrida pelo título geral. Em segundo estão Alison e Álvaro Filho (ES/PB) com 1920, seguidos de Evandro e Bruno Schmidt (RJ/DF), que têm 1860.

O capixaba André chegou a 11 títulos de Open na carreira com a vitória deste domingo. E este foi o quinto pódio em seis etapas disputadas na temporada 20/21 – três ouros, uma prata e um bronze – o que deixa a parceria em vantagem na busca pelo bicampeonato brasileiro. Para André, manter-se entre os melhores, e no topo do ranking, é um dos objetivos da dupla.

“Esses resultados é o que estamos buscando. Manter-se no topo é muito mais difícil do que chegar lá, e o nós trabalhamos com foco em continuar entre os melhores. Temos o objetivo de conquistar o Circuito Brasileiro mais uma vez, sermos bicampeões, e o segredo é manter a constância. Nós treinamos com essa pressão de estarmos na frente, de usarmos a camisa dourada (de líder do ranking), buscar o campeonato. Nós estamos sabendo lidar bem com essas condições, o Ernesto (Vogado, técnico da dupla) cobra isso também. Ele cobra seriedade e atenção”, disse André.

George agora tem seis conquistas de Open, cinco delas ao lado de André. O paraibano comentou sobre o trabalho feito pela equipe que tem gerado bons frutos na temporada, e elogiou a equipe técnica que o acompanha.

André Stein venceu 3 das 6 etspas do Ana Patrícia/Inovafoto/CBV disputadas na temporada Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

“Acho que (a explicação) é trabalho. A gente tem uma equipe que acredita muito na gente, e a gente acredita muito na equipe. Porque isso é um trabalho não só nosso, não só de nós com o Ernesto (Vogado, técnico da dupla) e o Ricele (Waske, prepador físico), que são quem vem para a etapa, mas tem muita gente por trás disso. E acho que é algo recíproco, a gente confia no trabalho deles, eles confiam no nosso, e a gente se afunda nisso e não tem como dar errado. Obviamente você não vai conseguir manter essa constância para sempre, mas, enquanto você trabalhar para isso, acho que você vai se manter lá em cima”, contou George.

Mesmo sem contar com público presente em razão dos protocolos de segurança sanitária, as partidas não ficaram sem torcida. Alguns fãs do vôlei de praia tiveram a oportunidade de acompanhar os duelos por meio da “Arquibancasa”. Acessando um convite virtual, os fãs interagiram com o animador e participaram de ações nos intervalos das partidas. O sistema foi exibido em telões na quadra central e trouxe animação e cores para dentro da competição.