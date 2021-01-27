COB anuncia Coteminas como novo fornecedor oficial

Crédito: Rafael Bello/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira a Coteminas como nova fornecedora oficial. Segundo a entidade, o objetivo da empresa é levar seu projeto inovador de conscientização, monitoramento e detecção dos distúrbios do sono ao mundo dos esportes.

- Para o COB, é muito importante ter parceiros que colaborem com o desenvolvimento do esporte no nosso país e nos ajudem a dar aos atletas as melhores condições de treinamento e performance - diz Paulo Wanderley, presidente do COB.

Josué Gomes, presidente do Grupo Coteminas, explicou que o patrocínio se inicia com a marca Persono como fornecedor oficial do COB, mas mais do que simplesmente patrocinar, haverá uma cooperação entre os times técnicos e científicos do Persono e do COB com foco na qualidade do sono e sua importância para atletas de alta performance. A Coteminas afirma que espera poder contribuir para as próximas conquistas do Time Brasil.

- É um privilégio trabalhar com atletas que representam toda uma nação, afinal eles levam para as competições a esperança da nossa sociedade. E, fazer qualquer contribuição para melhorar a performance deles já é uma conquista que, além de nos orgulhar, marcará a nossa história - afirmou Gomes.

- A parceria com a Coteminas tem duas vertentes importantes: trata-se de mais uma empresa de destaque em seu segmento que faz parte do nosso rol de patrocinadores, levando a marca do COB a novos públicos, além de produzir informação e dados para incrementar nosso trabalho de Ciência do Esporte em busca de resultados sempre melhores - diz Manoela Penna, diretora da Comunicação e Marketing do COB.

A compreensão do sono de cada atleta olímpico permitirá o desenho de protocolos de recuperação física e mental adequados para cada um, de acordo com as exigências de força, velocidade, resistência e reflexos de cada modalidade esportiva.

- A partir do momento que a tecnologia vai monitorar a qualidade de sono, ela possibilitará um controle sobre o volume de sono e o que o atleta estará apto a realizar no dia seguinte. O Persono será mais uma ferramenta extremamente para o acompanhamento do sono dos atletas e suas condições físicas - revela Jorge Bichara, diretor de Esportes do COB.

Para o desenvolvimento da tecnologia que irá monitorar o sono dos nossos atletas, a Coteminas tem realizado parcerias com renomados institutos de polissonografia, além de investir em ciência de dados na busca de sistemas de alta precisão e eficiência para monitoramento do sono.

Josué Alencar, diretor da Coteminas, responsável pelo projeto Persono detalha:

- Temos o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas através de sono. Expor a importância de uma rotina regrada, que leve a uma vida mais saudável e produtiva, é fundamental numa sociedade em que pouco se fala sobre o assunto.

O potencial para os atletas é enorme, já que um sono regulado tem a capacidade de ajudar nas vertentes imunológica (mantém a produção de anticorpos); metabólica (controla a diabetes e previne a obesidade); cognitiva (fortalece a memória, previne a depressão, melhora a aprendizagem, estimula a criatividade e agilidade de resposta); cardiovascular (controla a hipertensão e reduz riscos de doenças CV); genética (evita mutações negativas no DNA) e reprodutiva (mantém os níveis normais de testosterona e a capacidade reprodutiva feminina).