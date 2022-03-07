Elize Maia e Thâmela conquistam o ouro em etapa do Circuito Sul-Americano

Elize Maia e Thamela faturaram a quinta etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia Crédito: Percy Calderón/CVB - Divulgação

As capixabas Elize Maia e Thâmela conquistaram a medalha de ouro na quinta etapa da temporada 21/22 do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia, disputada em Mollendo, no Peru, neste domingo (07). A dupla do Espírito Santo venceu às cinco partidas que disputou, perdendo apenas um set, na final. A medalha de ouro veio no tie-break contra as argentinas Gallay e Pereyra: 22/20, 19/21 e 15/10. Esta foi a segunda medalha de Elize e Thâmela nesta temporada do Circuito Sul-Americano. Em março de 2021, elas levaram o bronze na primeira etapa, em Santiago, no Chile.

“Ano passado jogamos a etapa no Chile e ficamos com o bronze, então a gente queria muito esse título no Peru. Antes da final, vencemos todos os jogos por 2 a 0, e na decisão superamos por 2 a 1 as argentinas, um time experiente que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esse título, além de ser especial por ser nosso primeiro no Circuito Sul-Americano jogando juntas, nos traz confiança para os desafios desse ano”, destacou Elize Maia.

“Eu estou muito feliz, pelo título e por tudo que fizemos nesse campeonato. Sabemos o quanto o trabalho diário tem que ser valorizado. É um título muito especial por ser meu primeiro Sul-Americano no adulto. Estou muito feliz e empolgada para os próximos desafios”, comemorou Thâmela, de 21 anos.