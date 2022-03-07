Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de Praia

Elize Maia e Thâmela conquistam o ouro em etapa do Circuito Sul-Americano

A dupla do Espírito Santo venceu às cinco partidas que disputou, perdendo apenas um set, na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2022 às 17:53

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:53

Elize Maia e Thamela faturaram a terceira etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia
Elize Maia e Thamela faturaram a quinta etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia Crédito: Percy Calderón/CVB - Divulgação
As capixabas Elize Maia e Thâmela conquistaram a medalha de ouro na quinta etapa da temporada 21/22 do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia, disputada em Mollendo, no Peru, neste domingo (07). A dupla do Espírito Santo venceu às cinco partidas que disputou, perdendo apenas um set, na final. A medalha de ouro veio no tie-break contra as argentinas Gallay e Pereyra: 22/20, 19/21 e 15/10. Esta foi a segunda medalha de Elize e Thâmela nesta temporada do Circuito Sul-Americano. Em março de 2021, elas levaram o bronze na primeira etapa, em Santiago, no Chile.
“Ano passado jogamos a etapa no Chile e ficamos com o bronze, então a gente queria muito esse título no Peru. Antes da final, vencemos todos os jogos por 2 a 0, e na decisão superamos por 2 a 1 as argentinas, um time experiente que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esse título, além de ser especial por ser nosso primeiro no Circuito Sul-Americano jogando juntas, nos traz confiança para os desafios desse ano”, destacou Elize Maia.

Veja Também

Há um mês no BBB, Paulo André acelera para vida que o esporte nunca lhe daria

Hike and Fly: grupo inicia o desafio de atravessar o ES em voos e caminhadas

“Eu estou muito feliz, pelo título e por tudo que fizemos nesse campeonato. Sabemos o quanto o trabalho diário tem que ser valorizado. É um título muito especial por ser meu primeiro Sul-Americano no adulto. Estou muito feliz e empolgada para os próximos desafios”, comemorou Thâmela, de 21 anos.
No Circuito Sul-Americano, as duplas somam pontos para o país, e o Brasil segue na liderança do ranking nos dois gêneros, com cinco ouros, uma prata e dois bronzes em cinco etapas disputadas. A sexta etapa está prevista para Cochabamba, na Bolívia, entre os dias 11 e 13. O torneio final, que reúne os melhores países da temporada, está marcado para Uberlândia (MG), de 13 a 15 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados