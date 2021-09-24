E-Taça EDP das Comunidades: inscrições vão até a próxima quinta (30)

Your browser does not support the video tag.

O campeonato está indo para sua segunda edição virtual neste ano de 2021 e terá, ao todo, 198 partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta. Uma das novidades deste ano é a premiação. Os jogadores das comunidades campeãs levarão um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita. Além disso, também receberão um console cada um.