E-Taça EDP das Comunidades: inscrições vão até a próxima quinta (30)

As inscrições para a E-Taça EDP das Comunidades 2021 seguem a todo vapor! As vagas foram abertas no dia 14 de setembro e vão até a próxima quinta-feira (30). As comunidades interessadas em participar do campeonato devem realizar a inscrição através do site leia.ag/tacaedp.
O campeonato está indo para sua segunda edição virtual neste ano de 2021 e terá, ao todo, 198 partidas transmitidas ao vivo pelo site de A Gazeta. Uma das novidades deste ano é a premiação. Os jogadores das comunidades campeãs levarão um curso de curta duração com a temática escolhidas pelas equipes (empreendedorismo, tecnologia etc.) de forma gratuita. Além disso, também receberão um console cada um.
As partidas acontecerão entre os dias 30 de outubro e 5 de dezembro. O torneio será disputado nas dependências da Rede Gazeta e os participantes das comunidades selecionadas terão recursos tecnológicos à disposição. Além disso, serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.