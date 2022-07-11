Duda e Ana Patrícia são ouro em Gstaad, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Dupla chegou a quinze jogos de invencibilidade Crédito: Reprodução / Instagram @patisramos

Atuais campeãs mundiais de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia confirmaram o bom momento e conquistaram a segunda medalha de ouro seguida nos principais torneios da modalidade. Neste domingo (10), a dupla brasileira conquistou o título da etapa de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial.

"Estamos fazendo boas partidas e melhorando a cada jogo. Espero que estejamos na direção certa", disse Ana Patrícia após a conquista.

"Estou muito feliz com a vitória. É nossa segunda conquista como equipe e mostra que nós estamos construindo um time forte, o que é muito especial", completou Duda.