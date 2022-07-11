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É do Brasil!

Duda e Ana Patrícia são ouro em Gstaad, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Dupla brasileira manteve a hegemonia na competição e conquistou o segundo campeonato seguinte na categoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2022 às 09:22

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 09:22

Dupla chegou a quinze jogos de invencibilidade
Dupla chegou a quinze jogos de invencibilidade Crédito: Reprodução / Instagram @patisramos
Atuais campeãs mundiais de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia confirmaram o bom momento e conquistaram a segunda medalha de ouro seguida nos principais torneios da modalidade. Neste domingo (10), a dupla brasileira conquistou o título da etapa de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial.
"Estamos fazendo boas partidas e melhorando a cada jogo. Espero que estejamos na direção certa", disse Ana Patrícia após a conquista.
"Estou muito feliz com a vitória. É nossa segunda conquista como equipe e mostra que nós estamos construindo um time forte, o que é muito especial", completou Duda.
Com mais uma vitória, a dupla brasileira chega a uma sequência de quinze jogos de invencibilidade. A temporada é excelente, com apenas três derrotas em 27 jogos.

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