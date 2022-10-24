Didi acerta com o Cleveland Charge e vai disputar a NBA G-League

Didi terá nova oportunidade no basquete estadunidense Crédito: Instagram Didi/Divulgação

O capixaba Didi Louzada assinou um contrato com o Cleveland Charge e vai disputar a NBA G-League na temporada 2022-2023. A equipe é filiada à franquia dos Cavaliers, da NBA. Didi se junta a Gui Santos (Santa Cruz Warriors) e Bruno Caboclo (Mexico City Capitanes) como mais um brasileiro a disputar a liga de desenvolvimento americana.

O ala brasileiro destacou a alegria pela nova oportunidade e o desafio de disputar a competição pela primeira vez.

“Estou muito feliz em voltar ao basquete americano, em poder defender Cleveland, muito animado para a disputa da G-League, numa temporada que será de altíssimo nível e por uma franquia que tem uma ligação forte com o Brasil – afirmou o capixaba, lembrando que Anderson Varejão fez história pelos Cavs, Raulzinho está disputando a atual temporada e Cristiano Felício chegou a defender a franquia na Liga de Desenvolvimento (à época, pelo Canton Charge)”.

A estreia da nova equipe de Didi é no dia 4 de novembro, dentro de casa, recebendo o Motor City Cruise, filiado ao Detroit Pistons, no Wolfenstein Center. O atleta deixou uma mensagem para os torcedores do Franca.

“Franca é a minha segunda casa, um lugar onde eu apareci para o basquete e que respeito muito. Sou grato à torcida e à diretoria pelo carinho comigo, e espero um dia voltar à cidade para vestir essa camisa novamente”, frisou o ala.