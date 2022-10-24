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Novo desafio

Didi acerta com o Cleveland Charge e vai disputar a NBA G-League

Capixaba se junta a outros dois brasileiros que vão disputar a Liga de Desenvolvimento: Gui Santos, pelo Santa Cruz Warriors e Bruno Caboclo, pelo Mexico City Capitanes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 15:44

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 15:44

Didi terá nova oportunidade no basquete estadunidense
Didi terá nova oportunidade no basquete estadunidense Crédito: Instagram Didi/Divulgação
O capixaba Didi Louzada assinou um contrato com o Cleveland Charge e vai disputar a NBA G-League na temporada 2022-2023. A equipe é filiada à franquia dos Cavaliers, da NBA. Didi se junta a Gui Santos (Santa Cruz Warriors) e Bruno Caboclo (Mexico City Capitanes) como mais um brasileiro a disputar a liga de desenvolvimento americana.
O ala brasileiro destacou a alegria pela nova oportunidade e o desafio de disputar a competição pela primeira vez.
“Estou muito feliz em voltar ao basquete americano, em poder defender Cleveland, muito animado para a disputa da G-League, numa temporada que será de altíssimo nível e por uma franquia que tem uma ligação forte com o Brasil – afirmou o capixaba, lembrando que Anderson Varejão fez história pelos Cavs, Raulzinho está disputando a atual temporada e Cristiano Felício chegou a defender a franquia na Liga de Desenvolvimento (à época, pelo Canton Charge)”.
A estreia da nova equipe de Didi é no dia 4 de novembro, dentro de casa, recebendo o Motor City Cruise, filiado ao Detroit Pistons, no Wolfenstein Center. O atleta deixou uma mensagem para os torcedores do Franca.
“Franca é a minha segunda casa, um lugar onde eu apareci para o basquete e que respeito muito. Sou grato à torcida e à diretoria pelo carinho comigo, e espero um dia voltar à cidade para vestir essa camisa novamente”, frisou o ala.
Didi foi selecionado no Draft da NBA 2019 e atuou pelo New Orleans Pelicans e pelo Portland Trail Blazers, tendo sido campeão da Summer League 2023, em julho.

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