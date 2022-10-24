Alison é homenageado por medalha olímpica e termina etapa no pódio

A dupla Alison e Álvaro Filho está de volta após desempenho abaixo do esperado em Tóquio Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto

A dupla Alison e Álvaro Filho foi vice-campeã da nona etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O torneio aconteceu nas areias da Praia de Pajuçara, em Maceió, Alagoas. A final aconteceu na tarde deste domingo (23), sendo vencida por Vitor Felipe e Renato, por 2 sets a 0 (21 a 18; 21 a 15).

Foi o primeiro pódio da dupla na temporada 2022. Álvaro analisou o desempenho da dupla na competição como positivo. “Apesar da derrota, estou feliz pela maneira como nosso time jogou nessa etapa, das vitórias que conquistamos e por chegarmos à final, nossa primeira desde que retomamos a parceria. Vitor e Renato estão de parabéns pelo título e estamos de parabéns também pelo que alcançamos aqui em Maceió”.

O capixaba Alison Mamute foi homenageado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), pelos dez anos da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ele agradeceu aos alagoanos pelo carinho durante o torneio.

“É sempre muito bom jogar aqui em Maceió, reencontrar essa torcida que recebe tão bem o vôlei de praia. Foi um fim de semana especial, pela homenagem, pelo bom resultado que conquistamos e por sentir todo o carinho dos alagoanos”, afirmou.