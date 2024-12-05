Conheça os vencedores do Melhores do Esporte do Espírito Santo 2024

Os melhores esportistas do Espírito Santo foram homenageados em um cerimônia na noite desta quarta-feira (4), e foram eleitos os dois Atletas do Ano, além de 49 nomes do esporte que venceram na categoria de modalidade individual. Entre os destaques da noite, Deborah Medrado e Mariana Gesteira, que garantiram o maior prêmio da cerimônia, decidido em votação popular.
As Federações e Associações Esportivas do Estado indicaram três personalidades, entre atletas e paratletas, por modalidade. A partir disso, uma banca de 15 integrantes, incluindo jornalistas esportivos e representantes da Sesport, definiu os dez concorrentes ao título de Atleta do Ano 2024.
Confira a lista completa
Atleta do Ano 2024
- Atleta do Ano - Deborah Medrado
- Paratleta do Ano - Mariana Gesteira
Modalidades individuais
- Atletismo: Davi Gabriel Bastos da Silva
- Basquetebol: Juan Alves Gama
- Basquete em Cadeira de Rodas: Ivanilde Cândida da Silva
- Beach Soccer: Bruno Xavier
- Beach Tennis: Daniel Friedrichisen
- Bodyboarding: Maira Viana
- Boxe: Uindson Santos
- Brazilian Grappling: Fledis de Oliveira Gonçalves
- Canoa Havaiana: Thassia Marques
- Ciclismo: Nara Faria
- Fisiculturismo: Luiz Carlos Pereira Sarmento
- Full Contact: Leonardo Negrelli
- Futsal: Guilherme Falcão Lima de Barros
- Ginástica Rítmica: Déborah Medrado Barbosa
- Handebol: Pedro Henryque Borges Rodrigues
- Jiu-Jitsu: Letícia Wambier
- Judô: Heitor Bourguignon Caetano Bernabé
- Karatê: Nicole Mota
- Kickboxing: Edson Venturatto Miranda
- Motociclismo: Sandro Hoffmann
- Muay Thai: Genivan Ferreira Porto
- Natação: Lucas Sfalsin
- Natação Paralímpica: Mariana Gesteira Ribeiro
- Paraciclismo: Bruno Freitas de Moraes
- Paraciclismo: Bruno Freitas de Moraes
- Para Jiu-Jitsu: Rafael Barbosa Coelho
- Paratriathlon: Marcos Vinicius Barcelos
- Pesca: Frederick Martins
- Remo: Jeferson Pereira Franco
- Remo Adaptado: Luciana Lima do Amor Divino
- Rugby em Cadeira de Rodas: Luiz Fernando Tulher Guerra
- Surfe: Rafael Teixeira
- Taekwondo: Pedro Arthur Alves Jesus
- Tênis de Mesa: Leandro Rossini
- Tênis em Cadeiras de Rodas: Adalberto Rodrigues
- Tiro com Arco: Eduardo Diamantino Almeida
- Tiro Prático: Carlos Eduardo Machado Aguiar
- Triathlon: Lila Pimenta Tavares
- Vela: Livia Tavares Martini Quintas
- Voleibol de Praia: Thamela Coradello Galil
- Voleibol Sentado: Karoline da Silva Castro
- Voo Livre: Micheli Sossai Spadeto
- Wrestling: Enzo Pegorette