Conheça os vencedores do Melhores do Esporte do Espírito Santo 2024

Os melhores esportistas do Espírito Santo foram homenageados em um cerimônia na noite desta quarta-feira (4), e foram eleitos os dois Atletas do Ano, além de 49 nomes do esporte que venceram na categoria de modalidade individual. Entre os destaques da noite, Deborah Medrado e Mariana Gesteira, que garantiram o maior prêmio da cerimônia, decidido em votação popular.