Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Premiação

Conheça os vencedores do Melhores do Esporte do Espírito Santo 2024

A cerimônia premiou os atletas capixabas que foram destaque nesta temporada

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 22:04

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

04 dez 2024 às 22:04
Atletas e paratletas foram premiados no Melhores do Esporte do Espírito Santo 2024
Atletas e paratletas foram premiados no Melhores do Esporte do Espírito Santo 2024 Crédito: Carlos Alberto
Os melhores esportistas do Espírito Santo foram homenageados em um cerimônia na noite desta quarta-feira (4), e foram eleitos os dois Atletas do Ano, além de 49 nomes do esporte que venceram na categoria de modalidade individual. Entre os destaques da noite, Deborah Medrado e Mariana Gesteira, que garantiram o maior prêmio da cerimônia, decidido em votação popular.
As Federações e Associações Esportivas do Estado indicaram três personalidades, entre atletas e paratletas, por modalidade. A partir disso, uma banca de 15 integrantes, incluindo jornalistas esportivos e representantes da Sesport, definiu os dez concorrentes ao título de Atleta do Ano 2024.

Confira a lista completa

Atleta do Ano 2024
  • Atleta do Ano - Deborah Medrado
  • Paratleta do Ano - Mariana Gesteira
Modalidades individuais
  • Atletismo: Davi Gabriel Bastos da Silva
  • Basquetebol: Juan Alves Gama
  • Basquete em Cadeira de Rodas: Ivanilde Cândida da Silva
  • Beach Soccer: Bruno Xavier
  • Beach Tennis: Daniel Friedrichisen
  • Bodyboarding: Maira Viana
  • Boxe: Uindson Santos
  • Brazilian Grappling: Fledis de Oliveira Gonçalves
  • Canoa Havaiana: Thassia Marques
  • Ciclismo: Nara Faria
  • Fisiculturismo: Luiz Carlos Pereira Sarmento
  • Full Contact: Leonardo Negrelli
  • Futsal: Guilherme Falcão Lima de Barros
  • Ginástica Rítmica: Déborah Medrado Barbosa
  • Handebol: Pedro Henryque Borges Rodrigues
  • Jiu-Jitsu: Letícia Wambier
  • Judô: Heitor Bourguignon Caetano Bernabé
  • Karatê: Nicole Mota
  • Kickboxing: Edson Venturatto Miranda
  • Motociclismo: Sandro Hoffmann
  • Muay Thai: Genivan Ferreira Porto
  • Natação: Lucas Sfalsin
  • Natação Paralímpica: Mariana Gesteira Ribeiro
  • Paraciclismo: Bruno Freitas de Moraes
  • Paraciclismo: Bruno Freitas de Moraes
  • Para Jiu-Jitsu: Rafael Barbosa Coelho
  • Paratriathlon: Marcos Vinicius Barcelos
  • Pesca: Frederick Martins
  • Remo: Jeferson Pereira Franco
  • Remo Adaptado: Luciana Lima do Amor Divino
  • Rugby em Cadeira de Rodas: Luiz Fernando Tulher Guerra
  • Surfe: Rafael Teixeira
  • Taekwondo: Pedro Arthur Alves Jesus
  • Tênis de Mesa: Leandro Rossini
  • Tênis em Cadeiras de Rodas: Adalberto Rodrigues
  • Tiro com Arco: Eduardo Diamantino Almeida
  • Tiro Prático: Carlos Eduardo Machado Aguiar
  • Triathlon: Lila Pimenta Tavares
  • Vela: Livia Tavares Martini Quintas
  • Voleibol de Praia: Thamela Coradello Galil
  • Voleibol Sentado: Karoline da Silva Castro
  • Voo Livre: Micheli Sossai Spadeto
  • Wrestling: Enzo Pegorette

Confira as fotos da premiação Melhores do ano 2024

Veja Também

Campeonato Capixaba de Poker terá premiação milionária

Rebeca Andrade é uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

ES recebe Fórum de Formação com grandes nomes do esporte brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Premiação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados