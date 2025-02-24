Confira desafio de vôlei de praia com dupla olímpica em Vila Velha

Os repórteres Vinícius Lima e Caio Vasconcelos foram até a Praia da Costa, em Vila Velha, para um bate-bola com a dupla olímpica Evandro e Arthur, em que aboradam um dos esportes de praia mais tradicionais não só no Espírito Santo, como em todo o Brasil: o vôlei de praia.

Além de conhecer um pouco mais sobre os atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Vinícius e Caio foram para a areia em um desafio "Sentindo na Pele" o que é jogar com atletas de nível olímpico.

"Vamos fazer esse próximo ciclo, esses quatro anos, tentar buscar a vaga para Los Angeles. E dar continuidade no trabalho que foi gratificante demais", disse Evandro, cravando que mantém a dupla com Arthur visando os próximos Jogos, em 2028.