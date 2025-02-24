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Sentindo na Pele

Confira desafio de vôlei de praia com dupla olímpica em Vila Velha

A editoria esportiva de A Gazeta inicia nesta segunda-feira (24) a segunda temporada do AG Esportes Verão, onde apresentamos uma série de vídeos e reportagens mostrando opções de modalidades que bombam nas praias do ES

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 16:15

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

24 fev 2025 às 16:15
Os repórteres Vinícius Lima e Caio Vasconcelos foram até a Praia da Costa, em Vila Velha, para um bate-bola com a dupla olímpica Evandro e Arthur, em que  aboradam um dos esportes de praia mais tradicionais não só no Espírito Santo, como em todo o Brasil: o vôlei de praia.
Além de conhecer um pouco mais sobre os atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Vinícius e Caio foram para a areia em um desafio "Sentindo na Pele" o que é jogar com atletas de nível olímpico.
"Vamos fazer esse próximo ciclo, esses quatro anos, tentar buscar a vaga para Los Angeles. E dar continuidade no trabalho que foi gratificante demais", disse Evandro, cravando que mantém a dupla com Arthur visando os próximos Jogos, em 2028.
Os atletas treinam há anos nas areias capixabas e representam o Clube Aest, da Serra. Na última etapa do Circuito Brasileiro, em Navegantes, Santa Catarina, os radicados do Espírito Santo ficaram com o quarto lugar e, atualmente, ocupam a sétima posição do ranking mundial.

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