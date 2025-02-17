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Fenômeno

Alcaraz elogia Fonseca após título e responde sobre possível duelo: 'Logo'

Aos 18 anos, carioca torna-se o brasileiro mais jovem a conquistar título de um torneio da ATP

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 09:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2025 às 09:52
O tenista espanhol Carlos Alcaraz elogiou João Fonseca em uma postagem em rede social. O brasileiro venceu Francisco Cerundolo, da Argentina, por 2 sets a 0 (6-4 e 7-6), neste domingo (16), e garantiu o título do ATP 250 de Buenos Aires.
João Fonseca com o troféu de campeão do ATP 250 de Buenos Aires Crédito: Folhapress
'Impressionante, João. Parabéns', disse Alcaraz, em rede social.
Carlos Alcaraz é o terceiro melhor do mundo. Atualmente, ele está atrás do alemão Alexander Zverev e do italiano Jannik Sinner, líder do ranking, que está suspenso por doping por três meses.
O espanhol interagiu com alguns fãs na postagem. Uma disse que ele precisaria enfrentar João Fonseca e a resposta foi: "em breve". Por outro, foi questionado se estava assistindo à final do ATP 250 de Buenos Aires e disse que sim.
A trajetória de Alcaraz e João Fonseca tem pontos de comparação. O brasileiro, por exemplo, igualou feito do espanhol e de Sinner ao conquistar o Next Gen Finals aos 18 anos, em dezembro do ano passado.
João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer um torneio da ATP. Ele conseguiu o feito com 18 anos, um a menos que Thiago Wild, que conquistou o ATP de Santiago aos 19, em 2020.
João garantiu um salto no ranking. Com o desempenho em Buenos Aires, o brasileiro ultrapassou Thiago Wild e se tornou o brasileiro melhor colocado. Ele é o 68° colocado.
O brasileiro volta às quadras na próxima terça-feira (18). Ele enfrentará o francês Alexandre Müller na primeira fase do Rio Open.

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