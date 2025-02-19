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No Brasil

NFL confirma jogo em São Paulo em 2025; Chargers será time da casa

Partida acontecerá novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e ainda não tem data

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 14:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2025 às 14:25
Está confirmado: o Brasil sediará o seu segundo jogo da NFL. A partida ocorrerá mais uma vez em São Paulo e no estádio do Corinthians, com o Los Angeles Chargers sendo o mandante desta vez.
Luis Martivez anuncia jogo da NFL em São Paulo ao lado do prefeito de São Paulo Crédito: Foto: NFL International

NFL EM SÃO PAULO DE NOVO

A NFL anunciou que organizará mais um São Paulo Game. A decisão foi divulgada em evento realizado na Prefeitura da capital paulista na manhã desta quarta-feira (19).
O jogo será disputado novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O local foi o palco no ano passado do primeiro confronto da NFL em todo o hemisfério sul do planeta, com a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na abertura da temporada.
A partida está marcada para o dia 5 de setembro, uma sexta-feira, mas o time visitante ainda não foi revelado. O adversário dos Chargers e informações sobre ingressos serão divulgados nos próximos meses, quando o calendário da temporada de 2025 for fechado. O jogo no Brasil dará a largada para os duelos internacionais.
O Los Angeles Chargers será o mandante no duelo, mas o adversário ainda não foi definido. Desta vez, não será um time verde a jogar com o mando de campo na casa corintiana, já que as cores predominantes dos Chargers é azul e amarelo.
"Nosso back to back, o São Paulo Game é uma grande conquista de São Paulo e do Brasil, não só dos amantes de NFL, mas também para pessoas afetadas indiretamente por causa do jogo na nossa cidade. O jogo de 2024 foi um verdadeiro sucesso, um dos eventos mais importantes do século para nossa cidade, além de posicionar São Paulo na primeira prateleira dos eventos globais. Somos a capital da NFL na América Latina e no hemisfério sul", disse Gustavo Pires, diretor-presidente da SP Turis.

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