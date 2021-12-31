  • Com emoção, etíope vence a São Silvestre pela segunda vez; brasileiro é vice
Volta da competição

Com emoção, etíope vence a São Silvestre pela segunda vez; brasileiro é vice

Corredor voltou a vencer a competição, que já tinha conquistado em 2018, e teve Daniel Nascimento (2º) como principal rival
Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 09:34

O etíope Belay Bezabh confirmou o favoritismo e venceu a São Silvestre 2021, disputada em São Paulo nesta sexta-feira (31). Ele finalizou a prova em 44 minutos e 54 segundos, menos tempo do que em 2018, quando também conquistou a competição, mas em 45 minutos e 3 segundos.
Belay Bezabh superou brasileiro e venceu a São Silvestre Crédito: Anderson Martins / LANCE!
Belay ultrapassou o brasileiro Daniel Nascimento faltando menos de 1 km para o final da prova. Os dois protagonizaram uma disputa intensa durante toda a corrida e Nascimento finalizou-a em 45 minutos e 9 segundos, recolocando o Brasil no pódio, algo que não acontecia desde 2016, com Giovani dos Santos, que ficou em 4° na ocasião.
O boliviano Hector Garibay Flores foi o terceiro colocado, o queniano Elisha Rotich o quarto e o brasileiro José Márcio Leão completa o pódio com a quinta posição. O atleta do Brasil terminou a prova em 46 minutos e 35 segundos.A largada da categoria masculina aconteceu às 8h, na Avenida Paulista (SP), após a categoria feminina e a de cadeirantes já ter acontecido mais cedo.

Veja Também

Fagundes superou perrengue para competir em MG e faturou o Troféu Abelha

Flamengo anuncia contratação de técnico português Paulo Sousa

Rebeca Andrade tem melhor ano da carreira e retoma treinos visando Paris-2024

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

