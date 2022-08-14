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Sem medalha

Carol e Bárbara levam virada e perdem o bronze em Hamburgo

Dupla brasileira perde por 2 sets a 1 para as alemãs Borger e Sude e volta para casa sem medalha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2022 às 14:35

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 14:35

Carol Solberg e Bárbara Seixas haviam conquistado a medalha de prata nos dois últimos eventos do circuito
Carol Solberg e Bárbara Seixas haviam conquistado a medalha de prata nos dois últimos eventos do circuito Crédito: FIVB/Divulgação
A dupla brasileira formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas não conseguiu conquistar a medalha de bronze neste domingo para subir ao pódio na etapa de Hamburgo do Circuito Mundial de vôlei de praia. As brasileiras começaram muito bem na partida, mas levaram a virada por 2 sets a 1 para as alemãs Borger e Sude, com parciais de 10/21, 23/21 e 15/11.
A próxima rodada do Circuito Mundial de Vôlei será a etapa Elite de Paris, na França. as disputas acontecerão entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. Carol e Bárbara haviam conquistado a medalha de prata nos dois últimos eventos do circuito, em Jurmala, na Letônia, e em Gstaad, na Suíça.
Neste sábado, as brasileiras saíram na frente com autoridade, confirmando o primeiro set com o placar de 21 a 10. O segundo set teve grande disputa e as brasileiras até brigaram para confirmar a vitória, mas não conseguiram segurar a reação alemã, que venceu por 23 a 21. O jogo foi para o desempate no tie-break e as alemãs voltaram vencer, por 15/11.
O ouro da etapa ficou com as americanas Cheng e Flint, que neste domingo venceram Brunner e Huberli, da Suíça. As brasileiras haviam perdido para as suíças medalhistas de prata na semifinal.

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