Gloriosas

Capixabas conquistam ouro no Pan-Americano de Ginástica Rítmica

Na disputa de conjunto, o Brasil ficou com o ouro na série de cinco arcos com o quinteto composto pelas capixabas Sofia Madeira e Deborah Medrado
Agência Brasil

11 jun 2024 às 09:57

Meninas do Brasil - e capixabas - brilham na Guatemala Crédito: Reprodução/Time Brasil
A seleção brasileira teve um final de semana de grandes resultados no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica disputado na Cidade da Guatemala (Guatemala) com a conquista de 12 medalhas (cinco ouros, cinco pratas e dois bronzes). Na disputa de conjunto, o Brasil ficou com o ouro na série de cinco arcos com o quinteto composto pelas capixabas Sofia Madeira e Deborah Medrado, além de Nicole Pircio, Duda Arakaki e Victória Borges. Na série mista a equipe brasileira garantiu uma prata.
No primeiro dia de competições, sábado (8), Bárbara Domingos levou a melhor sobre a norte-americana Rin Keys para conquistar a medalha de ouro no individual geral. A curitibana teve a companhia no pódio da catarinense Maria Eduarda Alexandre, que ficou com o bronze. Ainda no primeiro dia de competições, o Brasil garantiu a prata no conjunto geral, com o total de 65.950 pontos e superando o México (67.150) e a Colômbia (51.050).
O domingo (9) também foi repleto de conquistas, começando com três dobradinhas - no arco (ouro de Babi Domingos e prata de Geovanna Santos), na maça (prata de Babi e bronze de Maria Eduarda) e na fita (ouro de Maria Eduarda e prata de Babi Domingos) - e terminando com um ouro de Maria Eduarda na bola.

