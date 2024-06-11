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Palavra de Rainha

Marta visita Seleção e destaca Vini Jr: "Hoje ele é o melhor do mundo"

Para Marta, não vai demorar para que Vini receba a Bola de Ouro: "A nossa torcida para ele conseguir esse título de melhor do mundo é enorme"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2024 às 09:24

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 09:24

Marta esteve no treino da Seleção na última segunda feira (10)
Marta esteve no treino da Seleção na última segunda feira (10) Crédito: Reprodução/TV Globo
Marta visitou o treino da seleção brasileira nesta segunda-feira (10), em Orlando (EUA). Além de se encontrar pela primeira vez com Vini Jr., a Rainha aposta na vitória do craque brasileiro na eleição de melhor do mundo. "A nossa torcida para que ele consiga esse título de melhor do mundo é enorme. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que entendem de futebol, hoje ele é o cara, hoje ele é o melhor do mundo. Espero que ele possa ser agraciado com isso", disse ela.
Encontro com a nova geração. "Não poderia deixar de vir aqui dar um abraço nos meninos, ter a oportunidade de conhecer a maioria. A seleção está bem mudada, uma nova geração. Já troquei mensagem com o Vini, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Foi muito legal ter essa oportunidade, dizer que a gente está na torcida para que eles façam uma grande Copa América e a seleção brasileira evolua com o Dorival. A gente está torcendo muito para que esse trabalho dê certo".

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