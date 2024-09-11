Capixabas conquistam o ouro em Campeonato Mundial Universitário

Seleção masculina de Beach Soccer conquistou o ouro no Mundial Crédito: Divulgação

Sete dos nove atletas capixabas convocados para participar do Campeonato Mundial Universitário de Praia medalharam durante a competição. O torneio foi realizado durante a última semana, no Rio de Janeiro (RJ), e contou com a participação de universitários de 35 países, incluindo Estados Unidos, Argentina, Polônia, Japão, Alemanha, entre outros. A maior parte dos esportistas capixaba volta do Rio de Janeiro com a medalha de ouro. No beach soccer, tanto masculino quanto feminino, o lugar mais alto do pódio ficou com o Brasil.

No masculino, o título veio após vitória por 8 a 4 sobre a seleção de Portugal. A partida contou com dois gols do atleta capixaba Lucas Honorato. Além dele, participaram da conquista Joao Victor Mendes, Thiago Dias, Miguel Gomes e o treinador Thiago Antunes. “Foi uma honra imensa vestir a camisa da Seleção e sair da competição com o título. Estou muito feliz com os gols e sei que esse título vai ajudar a alavancar, ainda mais, a minha carreira. Espero poder continuar crescendo na modalidade e alcançar todos os meus objetivos”. No feminino, a medalha de ouro foi conquistada com outra goleada, por 6 a 1, sobre a equipe de El Salvador. A atleta Flávia Helena, também da Multivix, participou da conquista junto com a Seleção.

Mais medalhas

A capixaba Alany Hilary também fez parte da equipe campeã de beach hand. Na final, a Seleção Brasileira da modalidade venceu a Polônia, por 2 sets a 0. Por fim, quem também trouxe medalha para o Espírito Santo foi a aluna da UVV, Mayra Fantin, que ficou com o bronze na disputa do beach wrestling. Apesar de não terem conseguido subir no pódio, a dupla Karen e Maria Luiza, do vôlei de praia também foi bem na competição. Elas terminaram com a quarta colocação, após perderem a disputa do bronze para a dupla da Alemanha, por 2 sets a 0.

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