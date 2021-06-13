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"Vovó corredora"

Capixaba de 94 anos revela segredo para correr mais de 10 km: "É arroz e feijão"

Adelmira Adão ingressou no esporte aos 75 anos, quando o companheiro morreu. A moradora de Cachoeiro já participou de competições até fora do ES
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jun 2021 às 11:11

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 11:11

Adelmira Adão, de 92 anos, corredora
Adelmira Adão, de 94 anos, corredora capixaba Crédito: Arquivo pessoal | Reprodução
Como você se imagina aos 94 anos? Com essa idade, uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, esbanja vitalidade e amor ao esporte. Adelmira Adão pratica corrida de rua e costuma percorrer distâncias de mais de 10 quilômetros.
A corredora faz sucesso nas redes sociais, onde é carinhosamente chamada de "vovó corredora". Por lá, Adelmira costuma compartilhar sua rotina no esporte e também a sua participação em competições. A cachoeirense já esteve em vários eventos no Espírito Santo e já foi correr até em provas no Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Adelmira Adão, de 92 anos, corredora
Adelmira Adão, de 94 anos, participa de várias competições Crédito: Arquivo pessoal | Reprodução
Em função da pandemia do coronavírus, a maioria das competições está suspensa, mas nada que tire o foco da atleta, que segue com sua incansável rotina de treinos  pelas ruas da cidade. Antes do nascer do sol, ela sai de casa e percorre um trecho de aproximadamente 12 quilômetros, atividade que repete pelo menos três vezes na semana.
Para correr tanto com essa idade, Adelmira revela que o seu segredo está na alimentação. “Arroz, feijão, verdura, ovo, carne, jiló, abóbora é isso que como, mas negócio de fritura não é comigo não”, contou recentemente para a reportagem da TV Gazeta.
Adelmira Adão, de 92 anos, corredora
Adelmira Adão, de 94 anos, é amante das corridas de rua Crédito: Arquivo pessoal | Reprodução
Para participar das corridas, Dona Adelmira conta com um parceiro inseparável, o neto, o vigilante David Adão, de 40 anos. Ele mora com a avó e faz questão de acompanhar a sua trajetória no esporte, mas, às vezes, ele acaba ficando para trás. “Às vezes, ela adianta o passo dela e preciso falar pra ela ir mais devagar na subida”, se diverte o neto. 

COMEÇO NO ESPORTE

No caso da Dona Adelmira, a frase "nunca é tarde para começar" se encaixa perfeitamente na sua relação com as corridas de rua. Ele ingressou no esporte aos 75 anos, quando o companheiro morreu. Desde então, ela não parou mais e revela que nem pensa em parar de fazer o que mais ama.
Adelmira Adão, de 92 anos, corredora
Adelmira Adão correndo com o neto David Crédito: Arquivo pessoal | Reprodução
"Minha avó não praticava esportes, mas depois que meu avô faleceu ela ficou muito ociosa dentro de casa. Foi quando ela foi convidada para fazer parte de um grupo da terceira idade que praticava alguns exercícios. E durante uma corrida que teve em Cachoeiro, eles iriam participar caminhando. Mas minha avó quis correr e fez os 10 primeiros quilômetros da vida dela nesse dia. O pessoal até falou 'dona Adelmira, não é para correr não, é só para caminhar', mas ela nem quis saber, foi correndo", conta o neto.
Que inspiração! Muita saúde para a dona Adelmira!

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