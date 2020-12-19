Capixaba de 15 anos treina em time paulista e sonha com carreira internacional

Promessa do basquete, Letícia Fontana, de Vila Velha, foi da Escola Municipal Nice de Paula para o ADC Bradesco, de Osasco Crédito: Daniel Reis

No país do futebol, a jovem Letícia Fontana, de 15 anos, resolveu trocar o gol pela cesta. Deixou de lado as chuteiras, as quais se acostumou em sua infância no futsal, e migrou para o basquete aos 12 anos de idade. Com as mãos, começou a se destacar jogando pela escola municipal Nice de Paula, em Vila Velha , e a paixão pelo esporte foi apresentando um novo caminho na vida da capixaba. Um percurso cheio de dribles, cestas, treinos, medalhas e sonhos. Muitos sonhos!

No início deste ano, a jovem assinou contrato com a Associação Desportiva Classista do Bradesco, clube de Osasco  SP, para integrar o elenco sub-16. Ela ficou até março nas instalações do clube, mas, diante da pandemia, precisou retornar ao Espírito Santo . Os treinamentos, no entanto, continuam. A atleta conta com aulas teóricas, treino físico com bola, exercícios de fortalecimento muscular e conversa com o técnico. Tudo para não deixar de evoluir no esporte.

Letícia lembra que conheceu o basquete por indicação de uma amiga do Nice de Paula e precisou ser firme na busca por um espaço dentro de um cenário predominantemente masculino. De 12 para 13 anos eu fui jogar um campeonato, mas com meninos misturados, minha mãe tinha medo de eu me machucar, porque era muito nova. Mas aí eu fui persistindo, comecei a disputar campeonatos, a viajar para joga, conta a atleta.

De lá pra cá, Letícia faturou muitas medalhas. Algumas delas de campeonatos importantes, como da Copa do Brasil de clubes, em Curitiba. Dos Jogos Escolares de Natal e de Blumenau, respectivamente em 2018 e 2019. E do Campeonato Sul-Americano, em 2019, onde a atleta também levou para casa o MVP  premiação individual em torneios de basquete - de melhor pivô.

Segundo ela, o bom desempenho rendeu não apenas o prêmio individual, mas o convite para jogar em São Paulo, onde ela tem se desenvolvido como jogadora. Eu tenho uma nova rotina, novo time, academia, gente nova, uma quadra espetacular. É uma rotina diferente, no sentido de treino mais pesado, intenso. Eu tenho gostado, porque é um sonho desde que eu comecei, afirma a atleta.

Letícia Fontanajá acumula medalhas e troféus no esporte Crédito: Daniel Reis

Letícia revela que, quando começou a jogar, seu objetivo era ir para um time grande do Brasil. Ela conseguiu, mas não parou de sonhar. A jovem atleta continua almejando uma carreira no basquete e tem até uma capixaba para se inspirar. Eu quero chegar na seleção brasileira e, quem sabe, jogar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá, como a Iza Varejão, afirma a jogadora.

Além da naturalidade, as duas têm mais coisas em comum. A atleta da Universidade de Michigan (Estados Unidos) começou a carreira no mesmo time que Letícia joga atualmente. Foi Iza também quem indicou a jovem para o clube de Osasco.

VIDA NOVA

As mudanças recentes também trouxeram um misto de sentimento para os pais da atleta, Cheila e Marcelo. Os dois sempre acompanharam de perto a carreira da filha, frequentando jogos e até viajando para vê-la jogar. A mãe conta que, na mudança para Osasco, a alegria dividia espaço com o receio sobre a adaptação da jovem, mas que se tranquilizou ao ver a estrutura do clube.

O apoio dos pais, de acordo com a jovem, foi e continua sendo fundamental para a sua carreira. Quando ela chegava dos torneios, sempre faziam uma festa para apresentar a nova medalha. Pela quantidade, dá pra imaginar: foram muitas comemorações. Com a pandemia, o casal ganhou um tempinho a mais com a filha dentro de casa. Mas logo em breve, Letícia deverá voltar para São Paulo. Onde seguirá saltando em busca de novos feitos e projetando a sua carreira no esporte mais popular na casa da família Fontana.