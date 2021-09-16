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Futsal

Brasil goleia República Checa por 4 a 0 e avança às oitavas no Mundial

O resultado positivo desta quinta-feira foi importante para o Brasil praticamente fugir de um cruzamento antecipado contra a Espanha, outra favorita ao título mundial

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 set 2021 às 16:05
Ferrão (camisa 11) marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a República Tcheca
Ferrão (camisa 11) marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a República Tcheca Crédito: Chris Ricco/FIFA
Com uma rodada de antecipação na fase de grupos, a seleção brasileira de futsal já garantiu a sua vaga nas oitavas de final do Mundial, que está sendo realizado na Lituânia. A classificação veio com uma goleada sobre a República Checa por 4 a 0, na Klaipeda Arena, na cidade de Klaipeda, sede do Grupo D, nesta quinta-feira (16). Os gols - todos no segundo tempo - foram marcados por Ferrão (duas vezes), Rodrigo e Marlon.
Com seis pontos em dois jogos, o Brasil está na liderança isolada da chave. República Checa e Vietnã, que na partida preliminar derrotou o Panamá por 3 a 2, estão com três cada e se enfrentam na rodada final, marcada para este domingo (19). Como passam os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos do Mundial e os quatro melhores terceiros, os brasileiros encaram os panamenhos, em último sem pontuar, para garantir a primeira colocação. Os dois jogos serão às 10 horas (de Brasília).
O resultado positivo desta quinta-feira foi importante para o Brasil praticamente fugir de um cruzamento antecipado contra a Espanha, outra favorita ao título mundial, já nas oitavas de final. Para isso, foi preciso muita paciência contra os checos, rivais mais fortes nesta fase de grupos.

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O JOGO

No primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier criou boas chances para marcar - foram 32 finalizações e 72% de posse de bola -, mas pecou muito na hora da finalização. E contou com a segurança e reflexo do goleiro Guita, um dos melhores do mundo, para evitar em dois lances seguidos que a República Checa abrisse o placar.
Depois do intervalo, o Brasil conseguiu desencantar em quadra. Logo no começo, Ferrão, o melhor jogador do mundo, aos dois minutos, em boa jogada individual pela direita do ataque, o ala encheu o pé para fazer 1 a 0. O gol deu confiança e, aos três, Gadeia serviu Ferrão, que girou para cima da marcação e bateu no canto para fazer o segundo tento brasileiro.
Pouco tempo depois, aos sete minutos, após passe de Ferrão, Rodrigo finalizou com perfeição para fazer 3 a 0. Esse foi o 100° gol do fixo e capitão, chamado pelo companheiros de "Torpedo Humano", com a camisa da seleção brasileira. A goleada foi completada com Marlon, no minuto final, com um chute de longe.
O Brasil começou jogando com Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. No decorrer da partida entraram: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Lé e Dieguinho.

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